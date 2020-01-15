Дело о ДТП с бизнесменом Дыминским передали в СБУ

Дело украинского бизнесмена, владельца футбольного клуба "Карпаты" Петра Дыминского, подозреваемого в совершении смертельного ДТП, передали Службе безопасности Украины, свидетельствуют материалы суда.

Согласно материалам суда, 6 декабря 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка изменил подследственность дела. В частности, уголовное производство по подозрению Дыминского в совершении ДТП с летальным исходом передано в главное следственное управление СБУ. Причины изменения подследственности не указаны.

К теме: Смертельные ДТП с участием Зайцевой и авто Дыминского: громкие дела по-тихому закрывают

До этого расследование по делу проводило управление Нацполиции во Львовской области.

На сегодня Дыминский находится в розыске и в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В ноябре 2019 года НАБУ сообщало, что подозреваемый может скрываться в Греции.

Что известно о ДТП с Петром Дыминским

В августе 2017 года кортеж Дыминского ехал по встречной полосе и врезался в авто, которое поворачивало с трассы в село Емильня на Львовщине. Молодая водитель Наталья Трила от мощного удара погибла на месте.

До сих пор следствие достоверно не смогло установить, кто был за рулем автомобиля Дыминского. По данным следствия – все же Дыминский. Но вину на себя взял его охранник Андрей Борщ. Через несколько дней после трагедии сам Дыминский покинул Украину и до сих пор не возвращался.

ДНК-экспертиза доказала, что за рулем авто бизнесмена сидел не его охранник. Поэтому Борщ получил подозрение в даче ложных показаний.

Мать Трилы призналась журналистам о безумном давлении и угрозах со стороны людей, приближенных к Дыминскому. Женщина даже написала официальный отказ от материальных претензий к бизнесмену, поскольку опасалась за жизнь родственников.

Смотрите также фото: Подозреваемый в смертельном ДТП Дыминский был на матче львовских "Карпат" в Польше

На том дело о ДТП и затормозили. Но в октябре 2019 года адвокат Дыминского похлопотал в прокуратуре, чтобы дело закрыли. Мотивация проста – завершение установленных законом сроков досудебного следствия. Однако прокуратура отказалась закрыть дело.