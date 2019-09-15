Дело о лженауке: украинские судьи признали декана КНУ псевдоученым

Пока некоторые украинские судьи где-то на столетие отстали от развития технологий, другие стали на защиту науки. Спор, который решили судьи Киевского апелляционного суда, касался защиты чести, достоинства и деловой репутации и затрагивал всю систему образования и науки.

Об этом в своем видеоблоге "Честь и НЕчесть" рассказала Ирина Шиба – эксперт по судебной реформе, восстановительного правосудия и правосудия для детей в Фонде DEJURE.

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Декан факультета информационных технологий Киевского университета имени Тараса Шевченко Юрий Тесля подал в суд на ученую и активистку Ирину Егорченко. В октябре 2016 года Егорченко выступала в Верховной Раде по деградации науки и образования в Украине, рассказывала о раздаче пустых званий и дипломов. Как пример, она вспомнила Юрия Теслю, который, по ее мнению, учит студентов неизвестно чему и назвала его псевдоученым

Тесля является автором "теории несилового взаимодействия", предусматривающей чувства в материи. Он считает ее "универсальной" и убеждает, что теорию можно применять в разных сферах, даже в медицине или обороне. На сайте факультета Тесля даже предлагал студентам пройти одноименный предмет. Члены Ученого совета физического факультета КНУ даже обращались к ректору университета с просьбой запретить Тесле пропагандировать теории от имени КНУ. "Теория несилового взаимодействия" в письме упоминается как "дилетантская" и "антинаучная".



Ирина Егорченко – вторая слева / фото Светлана Вовк

Суд первой инстанции не увидел ничего странного во высказываниях Тесли, но в апелляции решили по-другому. Интересно, что Тесля оценил моральный вред в 50 тысяч гривен. Вред, который он нанес престижу университета и научному обществу, – в десятки раз выше.

Премию "Честь недели" получают судьи Киевского апелляционного суда Екатерина Борисова и Антонина Пикуль, которые фактически позволили называть Теслю псевоученым.



Судьи Киевского апелляционного суда Екатерина Борисова и Антонина Пикуль получают премию "Честь недели"

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фундация DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очищения судейских рядов.

Полный выпуск программы "Честь и НЕчесть" – читайте здесь.

Видео полного видеоблога "Честь и НЕчесть" Ирины Шибы за 14 сентября 2019: