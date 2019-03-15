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      Игорь Лапин

      Демонстрація нерозуміння, або Чи врятують США українську "оборонку"?

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      Як США можуть допомогти українській армії і собі одночасно
      Як США можуть допомогти українській армії і собі одночасно / 5 канал

      Скандал довкола "Укроборонпрому" і контрабанди з Росії викрив дуже болючу проблему: критичну залежність нашої армії під час війни від запчастин ворожого виробництва. Це не пропаганда – це реалії. Водночас скандал привернув увагу наших союзників – і вони долучились до пошуку дієвих рішень проблеми.

      США планують профінансувати на 500 мільйонів доларів відмову своїх партнерів від використання російської військової техніки.

      На сайті Білого дому опублікований проект бюджету США на 2020 фінансовий рік, згідно з яким американський президент Дональд Трамп пропонує збільшити витрати Пентагону на 5% і встановити на рівні 718 млрд доларів (що на 33 млрд більше, ніж у 2019 році). З цих коштів 500 млн пропонується виділити на "боротьбу зі згубним впливом Росії в Європі, Євразії та Центральній Азії".

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      Гроші будуть спрямовані, зокрема, на зміцнення безпеки, захист територіальної цілісності союзників США, підтримку спроб партнерів США піти від використання російської військової техніки. Кошти також підуть на те, щоб "усунути слабкі місця в макроекономічному середовищі, які російська держава має намір використовувати в своїх інтересах, – зокрема, енергетична залежність і торгівля".

      У ЗСУ розповіли, яких деталей російського виробництва потребує українська армія. Найбільш критичною номенклатурою є лопаті несучих гвинтів гелікоптерів та запасні частини до літаків.

      Українська армія потребує запасних деталей та агрегатів до військової техніки, що виробляються тільки в Росії, серед них – прилади надвисокої частоти, комплектуючі до бойових машин піхоти, бронетранспортерів, танків Т-72, зенітних ракетних комплексів, гелікоптерів та літаків.

      Впевнений – такі рішення США не могли обійтись без активної участі української влади. Сама Америка надто далека від театру воєнних дій в Європі, щоб з власної ініціативи скеровувати чималі кошти на безпеку країн на іншому континенті.

      Знадобилось п'ять років війни, п'ять років переконування Трампа, Конгресу і Сенату, що ми надійні партнери, що Україна в змозі встояти проти російської агресії (хоча й не без зовнішньої допомоги) – щоб врешті Америка зайняла однозначну позицію у протистоянні російським загарбницьким планам.

      Ви ж розумієте, що в півмільярда доларів "компенсування залежності від російського озброєння" також входить і допомога Україні позбутись тієї залежності? Що і Україна – серед тих, кого названо "союзником" і "партнером" США? Це дуже багато чого вартує – всього лише за 5 років, при тому за 5 тяжких, кризових воєнних років перетягти на свій бік такого колоса!

      З іншого боку, виходить якась абсурдна картина: американський президент, сенатори й конгресмени в змозі зрозуміти наявність критичної залежності ЗСУ від запчастин, зброї з РФ – а власні українські політики того демонстративно не розуміють. Трагічно заламують руки "ну як так можна?!" і, мабуть, чекають якихось див, "чарівника в голубому вертольоті" – котрий одним порухом змінить виробничі ланцюги, якими цілеспрямовано скували Україну за совєцької окупації. Нам, більш як півстоліття, так розробляли виробничі цикли, щоб ми в жодному випадку не могли самостійно, без поставок з інших частин Союзу, навіть банального гвинта зробити, не те що готову зброю.

      Тим не менш, ми вже замкнули виробничі цикли по переважній більшості зброї і військової техніки. А, з коштами компенсацій від Америки, остаточно і назавжди закриємо це питання.

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      Автор: Игорь Лапин
      Теги: Новости политики Новости Украины Война Война на Донбассе Новости США Укроборонпром Коррупционные схемы в Укроборонпроме Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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