09:48
15 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Голлівудська зірка хоче до Росії. Рятівник "Роскосмосу"
      Вєсті Кремля
      23:24, 14 березня
      Вєсті. UA: Екстрене повідомлення від Ляшка. Розенблат мстить Ситнику
      Вєсті.UA
      21:32, 14 березня
      Битва за майно: у що перетворився відомий санаторій "Лермонтовський" в Одесі
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Спорт під час війни
      Згадати все
      21:25, 13 березня
      Телеканал новин 24 Блоги Ігор Лапін
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Ігор Лапін

      Демонстрація нерозуміння, або Чи врятують США українську "оборонку"?

      501
      Як США можуть допомогти українській армії і собі одночасно
      Як США можуть допомогти українській армії і собі одночасно / 5 канал

      Скандал довкола "Укроборонпрому" і контрабанди з Росії викрив дуже болючу проблему: критичну залежність нашої армії під час війни від запчастин ворожого виробництва. Це не пропаганда – це реалії. Водночас скандал привернув увагу наших союзників – і вони долучились до пошуку дієвих рішень проблеми.

      США планують профінансувати на 500 мільйонів доларів відмову своїх партнерів від використання російської військової техніки.

      На сайті Білого дому опублікований проект бюджету США на 2020 фінансовий рік, згідно з яким американський президент Дональд Трамп пропонує збільшити витрати Пентагону на 5% і встановити на рівні 718 млрд доларів (що на 33 млрд більше, ніж у 2019 році). З цих коштів 500 млн пропонується виділити на "боротьбу зі згубним впливом Росії в Європі, Євразії та Центральній Азії".

      Читайте також: Корупція в "Укроборонпромі": відповідь НАБУ на звинувачення

      Гроші будуть спрямовані, зокрема, на зміцнення безпеки, захист територіальної цілісності союзників США, підтримку спроб партнерів США піти від використання російської військової техніки. Кошти також підуть на те, щоб "усунути слабкі місця в макроекономічному середовищі, які російська держава має намір використовувати в своїх інтересах, – зокрема, енергетична залежність і торгівля".

      У ЗСУ розповіли, яких деталей російського виробництва потребує українська армія. Найбільш критичною номенклатурою є лопаті несучих гвинтів гелікоптерів та запасні частини до літаків.

      Українська армія потребує запасних деталей та агрегатів до військової техніки, що виробляються тільки в Росії, серед них – прилади надвисокої частоти, комплектуючі до бойових машин піхоти, бронетранспортерів, танків Т-72, зенітних ракетних комплексів, гелікоптерів та літаків.

      Впевнений – такі рішення США не могли обійтись без активної участі української влади. Сама Америка надто далека від театру воєнних дій в Європі, щоб з власної ініціативи скеровувати чималі кошти на безпеку країн на іншому континенті.

      Знадобилось п'ять років війни, п'ять років переконування Трампа, Конгресу і Сенату, що ми надійні партнери, що Україна в змозі встояти проти російської агресії (хоча й не без зовнішньої допомоги) – щоб врешті Америка зайняла однозначну позицію у протистоянні російським загарбницьким планам.

      Ви ж розумієте, що в півмільярда доларів "компенсування залежності від російського озброєння" також входить і допомога Україні позбутись тієї залежності? Що і Україна – серед тих, кого названо "союзником" і "партнером" США? Це дуже багато чого вартує – всього лише за 5 років, при тому за 5 тяжких, кризових воєнних років перетягти на свій бік такого колоса!

      З іншого боку, виходить якась абсурдна картина: американський президент, сенатори й конгресмени в змозі зрозуміти наявність критичної залежності ЗСУ від запчастин, зброї з РФ – а власні українські політики того демонстративно не розуміють. Трагічно заламують руки "ну як так можна?!" і, мабуть, чекають якихось див, "чарівника в голубому вертольоті" – котрий одним порухом змінить виробничі ланцюги, якими цілеспрямовано скували Україну за совєцької окупації. Нам, більш як півстоліття, так розробляли виробничі цикли, щоб ми в жодному випадку не могли самостійно, без поставок з інших частин Союзу, навіть банального гвинта зробити, не те що готову зброю.

      Тим не менш, ми вже замкнули виробничі цикли по переважній більшості зброї і військової техніки. А, з коштами компенсацій від Америки, остаточно і назавжди закриємо це питання.

      Читайте також: В Україні немає правоохоронних органів, є лише державні рекетири

      blog_ava
      Прогноз погоди на 15 березня: в Україну прийде похолодання
      сьогодні
      1817
      Автор: Ігор Лапін
      Теги: Новини політики Новини України Війна Війна на Донбасі Новини США Укроборонпром Корупційні схеми в Укроборонпромі Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      "Динамо" завершило виступ у Лізі Європи принизливою поразкою від "Челсі"
      сьогодні , 08:05 "Динамо" завершило виступ у Лізі Європи принизливою поразкою від "Челсі"
      1026
      "Динамо" – "Челсі" – 0:5: чому вболівальники не освистали киян?
      сьогодні , 07:59 "Динамо" – "Челсі" – 0:5: чому вболівальники не освистали киян?
      Блог Медіа 1299
      Як голитися без порізів і подразнень: корисні поради
      13 березня , 07:00 Як голитися без порізів і подразнень: корисні поради
      Кадри, як карти: чому президент призначив у РНБО саме військового
      14 березня , 22:01 Кадри, як карти: чому президент призначив у РНБО саме військового
      Наталя Ромашова 5912
      Sony Xperia XZ2 Premium: всі переваги та недоліки преміального смартфона
      14 березня , 21:13 Sony Xperia XZ2 Premium: всі переваги та недоліки преміального смартфона
      Олег Тичинський 533
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук