День Независимости Украины: как украинские звезды поздравляют с праздником
Сегодня, 24 августа, вся Украина празднует 27-ю годовщину Независимости. Так большое количество популярных украинских звезд решили поздравить своих поклонников с праздником.
Леся Никитюк, Тоня Матвиенко, Лилия Ребрик и другие известные представители украинского шоу-бизнеса на страницах своего Instagram поздравили с праздником Независимости Украины.
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Например, украинская телеведущая Маша Ефросинина опубликовала забавное видео с сыном. Мальчик рассказывает, что идет на парад ко Дню Независимости в Киеве смотреть на "украинских военных, танков и самолетов".
Смотрите видео с Instagram Маши Ефросининой:
Студия "Квартал 95"
"С Днем Независимости, украинцы! С Днем рождения, Украина родная! Наберешь "Украина" в Гугле и поймешь, где живет процветание. С кем хотят наладить все дружбу... Украина – страна безграничных возможностей!"
Дзидзьо
"Поздравляю всех украинцев!"
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Лилия Ребрик
"Хочу встречать каждое утро в счастливой, независимой и такой красивой стране. С днем рождения, моя Украина. Я так хочу, чтобы в нашей Украине было много счастливых глаз. Чтобы мы никогда их не опускали, а всегда достойно шли к воплощению самых смелых мечтаний. С праздником, моя Украина!"
Олег Скрипка
"С днем рождения, родная ненько! Будь счастлива!"
Леся Никитюк
"Очень серьезная девушка поздравляет всех с наступающими праздниками! С Днем Флага и с Днем Независимости Украины!"
Антитела
"Поздравляем с праздником всех тех, кто зовет себя украинцем! Будьте независимыми и честными в своих помыслах и делах. Помните, что каждый день, каждый новый день Вы можете создать новости завтра и доказать всем, кто Вы есть!"
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Поздравил Украину также телеведущий колумбийского происхождения Эктор Хименез Браво.
"С Днем Независимости! 27 это прекрасный возраст, полный сил, вдохновения и мечтаний! Я желаю нашей Стране мира, благополучия и справедливого признания! Стать известной своими достижениями, обаянием и силой! Любите свою Родину! И несите ее к успеху и процветанию!"
Потап
"Поздравляю всех с праздником Независимости Украины!"
Смотрите видео с Потапом:
Александр Пономарев
"Поздравляю, Украина тебя! С грустью поздравляю, помня погибших сыновей твоих!"
Ирина Федишин
"С праздником, моя лучшая страна!"
Джамала
"Поздравляю с двадцать седьмой годовщиной Независимости Украины! Я желаю нам быть страной свободных и счастливых людей, и сохранить самое дорогое, что у нас есть – нашу свободу! Мира всем нам, здоровья нашим родным! У нас невероятно красивая страна! Давайте заботиться о ней каждый день, прославлять и любить ее! С праздником, Украина!" – написала Джамала, добавив видео с исполнения гимна.