День Независимости Украины: как украинские звезды поздравляют с праздником

Сегодня, 24 августа, вся Украина празднует 27-ю годовщину Независимости. Так большое количество популярных украинских звезд решили поздравить своих поклонников с праздником.

Леся Никитюк, Тоня Матвиенко, Лилия Ребрик и другие известные представители украинского шоу-бизнеса на страницах своего Instagram поздравили с праздником Независимости Украины.

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Например, украинская телеведущая Маша Ефросинина опубликовала забавное видео с сыном. Мальчик рассказывает, что идет на парад ко Дню Независимости в Киеве смотреть на "украинских военных, танков и самолетов".

Смотрите видео с Instagram Маши Ефросининой:

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 23 Сер 2018 р. о 11:20 PDT

Студия "Квартал 95"

"С Днем Независимости, украинцы! С Днем рождения, Украина родная! Наберешь "Украина" в Гугле и поймешь, где живет процветание. С кем хотят наладить все дружбу... Украина – страна безграничных возможностей!"

Допис, поширений Студия "Квартал 95" (@kvartal95official) 23 Сер 2018 р. о 11:18 PDT

Дзидзьо

"Поздравляю всех украинцев!"

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Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio) 23 Сер 2018 р. о 10:11 PDT

Лилия Ребрик

"Хочу встречать каждое утро в счастливой, независимой и такой красивой стране. С днем рождения, моя Украина. Я так хочу, чтобы в нашей Украине было много счастливых глаз. Чтобы мы никогда их не опускали, а всегда достойно шли к воплощению самых смелых мечтаний. С праздником, моя Украина!"

Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 23 Сер 2018 р. о 10:39 PDT

Олег Скрипка

"С днем рождения, родная ненько! Будь счастлива!"

Допис, поширений Олег Скрипка RockStar #1 (@o.skrypka) 23 Сер 2018 р. о 11:47 PDT

Леся Никитюк

"Очень серьезная девушка поздравляет всех с наступающими праздниками! С Днем Флага и с Днем Независимости Украины!"

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 23 Сер 2018 р. о 1:03 PDT

Антитела

"Поздравляем с праздником всех тех, кто зовет себя украинцем! Будьте независимыми и честными в своих помыслах и делах. Помните, что каждый день, каждый новый день Вы можете создать новости завтра и доказать всем, кто Вы есть!"

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Допис, поширений Антитіла / Antytila (@antytila_official) 24 Сер 2018 р. о 1:19 PDT

Поздравил Украину также телеведущий колумбийского происхождения Эктор Хименез Браво.

"С Днем Независимости! 27 это прекрасный возраст, полный сил, вдохновения и мечтаний! Я желаю нашей Стране мира, благополучия и справедливого признания! Стать известной своими достижениями, обаянием и силой! Любите свою Родину! И несите ее к успеху и процветанию!"

Допис, поширений Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo) 23 Сер 2018 р. о 11:02 PDT

Потап

"Поздравляю всех с праздником Независимости Украины!"

Смотрите видео с Потапом:

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap) 24 Сер 2018 р. о 1:42 PDT

Александр Пономарев

"Поздравляю, Украина тебя! С грустью поздравляю, помня погибших сыновей твоих!"

Допис, поширений Пономарьов Олександр (@ponomaryovoleksandr) 24 Сер 2018 р. о 12:13 PDT

Ирина Федишин

"С праздником, моя лучшая страна!"

Допис, поширений Ірина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn) 24 Сер 2018 р. о 12:43 PDT

Джамала

"Поздравляю с двадцать седьмой годовщиной Независимости Украины! Я желаю нам быть страной свободных и счастливых людей, и сохранить самое дорогое, что у нас есть – нашу свободу! Мира всем нам, здоровья нашим родным! У нас невероятно красивая страна! Давайте заботиться о ней каждый день, прославлять и любить ее! С праздником, Украина!" – написала Джамала, добавив видео с исполнения гимна.