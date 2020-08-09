В Украине продолжается большая распродажа тюрем: очередным лотом стала колония №51 в Одессе. Она пострадала от пожара в мае 2019 года, во время бунта осужденные ее подожгли.

Из-за этого большинство зданий там стали непригодными для использования. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

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Он отметил, что площадь объекта огромна – колония занимает 6 гектаров земли. При этом, расположена в очень привлекательном месте – почти в центре Одессы и недалеко от моря.

Малюська о продаже колонии №51 в Одессе: смотрите видео

Правда, министр забыл добавить, что за несколько десятков метров расположено старейшее кладбище Одессы. А также исправительные заведения и СИЗО, которые продолжают свою работу.

Что известно о бунте в колонии Одессы?

27 мая в Южной исправительной колонии №51



Среди причин бунта называют разные мотивы: плохое качество пищи, коррупция, жестокое обращение, обыски, которые проводили у осужденных. Во время бунта заключенные взяли в заложники 3 медработников и 3 охранников, их впоследствии освободили.



В результате инцидента 27 мая в Южной исправительной колонии №51 в Одессе заключенные устроили бунт. Кроме того, на территории колонии вспыхнул пожар.Среди причин бунта называют разные мотивы: плохое качество пищи, коррупция, жестокое обращение, обыски, которые проводили у осужденных. Во время бунта заключенные взяли в заложники 3 медработников и 3 охранников, их впоследствии освободили.В результате инцидента пострадали 13 работников учреждения. К учреждению стягивали военных Нацгвардии и спецназ, которые подавили бунт.

Сколько будет стоить такой лот – пока не известно. Однако министр заверил, что дешево не будет. "Вырученные деньги пойдут на развитие новой тюремной инфраструктуры. Остальную часть направим в госбюджет для финансирования всех необходимых затрат", – пояснил он.

Справка. Министерство юстиции Украины начало большую распродажу тюрем. Все операции будут осуществляться через систему "Prozorro-Продажи". Первым под молоток пойдет "Ирпенский исправительный центр (№ 132)".