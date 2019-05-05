Детали пожара на Ровненской АЭС, непогода в Украине, курьезы на инаугурации – топ-5 видео недели
24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.
Внезапный пожар на Ровненской АЭС
29 апреля на территории Ровненской атомной электростанции загорелся трансформатор. Из-за внезапного пожара отключили блок №3, а в энергоблоке №2 длился капитальный планово-предупредительный ремонт. Соответственно на РАЭС работали только 1-й и 4-й энергоблоки с суммарной нагрузкой в 1260 МВт. В результате инцидента никто не пострадал, угрозы для населения пожар не представлял. Сейчас радиационный фон находится в пределах нормы.
Смотрите видео: пожар вспыхнул на Ровненской АЭС
Пасхальная непогода в Украине
Ливень и град на праздник Пасхи затопили дома и огороды на Западе. Эпицентром непогоды стали Тернопольщина, Житомирщина и Золочевский район Львовщины. Всего лишь за несколько минут сильных осадков в селах не стало дорог, под водой оказались дворы, а большинство скота погибло.
На Львовщине сильное течение снесло автомобиль с водителем. Мужчину освобождали спасатели, а на следующий день удалось высвободить и машину. Люди продолжают подсчитывать убытки, однако компенсируют ли им хоть что-то, неизвестно.
Смотрите видео: непогода в Украине принесла бедствия
Какими казусами запомнились инаугурации всех президентов
От Леонида Кравчука до Петра Порошенко присяги президентов Украины не были одинаковыми. Так, первый президент Украины не пел гимн. А Леонид Кучма, к примеру, отказался от инаугурации в Верховной Раде, зато провел ее во Дворце "Украина".
Самой масштабной стала инаугурация Виктора Ющенко в 2005 году, которая состоялась после Оранжевой революции. Перед Виктором Януковичем закрылись двери Верховной Рады, а присягу он приносил в полупустом зале. Когда Петр Порошенко подходил к зданию парламента, чтобы принести присягу, перед ним упал солдат из почетного караула.
Смотрите видео: курьезы на инаугурации президентов
В Чехии отель не принимал россиян без заявления с осуждением аннексии Крыма
Отель в чешском городе Острава отказался поселять граждан России, пока они не напишут заявления с осуждением аннексии Крыма. Однако это не понравилось чешской коммерческой инспекции и она обвинила владельцев в дискриминации и наложила штраф, однако конституционный суд страны нарушений не увидел. Также суд отменил штраф, который наложили на фирму-владелицу отеля.
Смотрите видео: суд в Чехии поддержал отель, не принимавший россиян без заявления с осуждением аннексии Крыма
Чего Донбасс ожидает от Зеленского
Украинцы строят предположения, как изменится их жизнь с новым президентом: какие достижения останутся, а какое обещанное улучшение и когда состоится. Есть ряд важных главных вопросов, среди которых и война.
Журналисты 24 канала провели опрос в прифронтовых селах и городах. Оказалось, что от нового президента жители Донбасса ждут мира – потому что знают, что такое война. Борьбы с коррупцией – ведь знают, как это встречать зиму без крыши над головой. И установления справедливости, ведь за смерти наших соотечественников кто-то же должен понести ответственность.
Смотрите видео: чего ожидают от Зеленского на Донбассе