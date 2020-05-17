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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Дети в восторге, а родители просят еще: во Львове театр кукол путешествует по районам города

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Театр кукол выступает под открытым небом
Театр кукол выступает под открытым небом / 24 канал

Во Львове театр кукол путешествует по районам города. С постановкой "Наш веселый Колобок" актеры заехали в четыре двора с многоэтажками.

Действо играют в масках и перчатках, соблюдать все правила просят и своих зрителей. Подробнее – читайте дальше в материале 24 канала.

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Увидеть сказку во Львове выходили из домов целыми семьями. Кто-то смотрел из окон, а некоторые – просто стояли на улице.

У меня двое детей, и им скучно все время дома. Уроки уроками, но таких развлечений хочется,
– прокомментировала инициативу жительница одного из районов Надежда Попович.

Театр кукол выступает под открытым небом / скриншоты

Жителям настолько понравилась идея, что они попросили и про спектакли для взрослых.

"К нам обратились уже и руководители ОСМД, и жители дворов. Сказали: "Когда к нам? И нам надо, и у нас дети". Так, мы стартанули, и как институция планируем формировать такую мобильную сцену, с которой будем ездить по дворам. И это будет не только кукольный театр", – анонсировала руководитель Института стратегии культуры Юлия Хомчин.

Жители города были в восторге от такой идеи / Скриншоты

Такие странствующие спектакля городские театры вместе с Институтом стратегии культуры хотят устроить и в июне. Все – чтобы улучшить настроение горожан, которые и до сих пор находятся на карантине.

Автор: Ирина Карпюк, Юлия Девда
Теги: Карантин в Украине 2020 Театр Новости Львова Новости культуры Новости Украины
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