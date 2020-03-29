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      Для кого создадут Стабилизационный фонд: объяснение президента

      - Читати новину українською
      В Украине создадут стабилизационный фонд / Фото 24 канала

      Правительство планирует создать Стабилизационный фонд, из которого будут выделять деньги на борьбу с эпидемией коронавируса. Владимир Зеленский рассказал, кому в первую очередь достанутся средства из фонда.

      Стабилизационный фонд будет работать понятно и прозрачно. Об этом Зеленский рассказал в своем обращении 29 марта.

      Смотрите Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса: главное

      Средства из него пойдут на:

      • поддержку врачей;
      • учителей;
      • пенсионеров;
      • в целом людей, потерявших работу из-за карантина;
      • помощь украинскому бизнесу.

      Смотрите обращение Зеленского 29 марта

      Откуда будет брать деньги Стабилизационный фонд

      Он будет действовать за счет бюджетных денег, а также благодаря грантам и международным заимствованиям. Его сумма, по предварительным данным, 124 миллиарда гривен. Ранее в Счетной палате подсчитали, что без ущерба госбюджету могут перенаправить чуть более 5 миллиардов гривен. Откуда возьмут другие 119 миллиардов – пока существуют лишь догадки. Так, в частности, распространялись версии, что будут вычитать деньги из сфер культуры и науки.

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Владимир Зеленский Деньги Кабинет Министров Украины Офіс Президента Новости Украины
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