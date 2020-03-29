Для кого создадут Стабилизационный фонд: объяснение президента
Правительство планирует создать Стабилизационный фонд, из которого будут выделять деньги на борьбу с эпидемией коронавируса. Владимир Зеленский рассказал, кому в первую очередь достанутся средства из фонда.
Стабилизационный фонд будет работать понятно и прозрачно. Об этом Зеленский рассказал в своем обращении 29 марта.
Смотрите Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса: главное
Средства из него пойдут на:
- поддержку врачей;
- учителей;
- пенсионеров;
- в целом людей, потерявших работу из-за карантина;
- помощь украинскому бизнесу.
Смотрите обращение Зеленского 29 марта
Откуда будет брать деньги Стабилизационный фонд
Он будет действовать за счет бюджетных денег, а также благодаря грантам и международным заимствованиям. Его сумма, по предварительным данным, 124 миллиарда гривен. Ранее в Счетной палате подсчитали, что без ущерба госбюджету могут перенаправить чуть более 5 миллиардов гривен. Откуда возьмут другие 119 миллиардов – пока существуют лишь догадки. Так, в частности, распространялись версии, что будут вычитать деньги из сфер культуры и науки.
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