Для кого создадут Стабилизационный фонд: объяснение президента

Правительство планирует создать Стабилизационный фонд, из которого будут выделять деньги на борьбу с эпидемией коронавируса. Владимир Зеленский рассказал, кому в первую очередь достанутся средства из фонда.

Стабилизационный фонд будет работать понятно и прозрачно. Об этом Зеленский рассказал в своем обращении 29 марта.

Смотрите Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса: главное

Средства из него пойдут на:

поддержку врачей;

учителей;

пенсионеров;

в целом людей, потерявших работу из-за карантина;

помощь украинскому бизнесу.

Смотрите обращение Зеленского 29 марта

Откуда будет брать деньги Стабилизационный фонд

Он будет действовать за счет бюджетных денег, а также благодаря грантам и международным заимствованиям. Его сумма, по предварительным данным, 124 миллиарда гривен. Ранее в Счетной палате подсчитали, что без ущерба госбюджету могут перенаправить чуть более 5 миллиардов гривен. Откуда возьмут другие 119 миллиардов – пока существуют лишь догадки. Так, в частности, распространялись версии, что будут вычитать деньги из сфер культуры и науки.