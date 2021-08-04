О несчастном случае стало известно 4 августа. В полицию об этом сообщили из больницы, где находится мальчик.

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Сделал это случайно

В полицию позвонили 3 августа около 18.00. Мальчик нашел оружие в шкафу и случайно выстрелил себе в ногу. Это была пневматическая винтовка его отца.

О состоянии мальчика не сообщается. Известно, что он получил несколько телесных повреждений.

Накажут ли родителей

По данным полиции, разрешение на такое оружие не нужно. Правда, родителей мальчика привлекли к административной ответственности. Им объявили административном нарушении за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

На месте работали полицейские № 4 отделения Нацполиции Днепропетровщины.

Обратите внимание! Недавно в Кременчуге тяжело травмировалась 12-летняя девочка. Она упала с батута. У ребенка – травмы шеи, ушиб грудно-поясничного отдела позвоночника, компрессионный перелом тела. Случилось это по неосторожности.