Инцидент произошел днем 14 октября в жилом массиве Западный. 13-летняя ученица седьмого класса школы №91 выпрыгнула из окна 6 этажа и выжила.
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Пострадавшей придется сделать крайне сложную и дорогостоящую операцию.
Много переломов и черепно-мозговая травма
- По предварительным данным, школьница конфликтовала с родителями из-за плохих оценок.
- После ссоры девочка решила покончить с собой и прыгнула с высоты.
- Чудом школьница выжила. Ее с очень тяжелыми травмами госпитализировали в реанимацию Областной детской клинической больницы.
Медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом бедра со смещением, смещение позвоночника, перелом ребер и перелом таза под вопросом.
Состояние школьницы врачи оценивают как средней тяжести.
На месте происшествия работали следователи. Как именно правоохранители квалифицировали инцидент, пока неизвестно.