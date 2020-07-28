Утром 28 июня в центре Днепра мужчина избил женщину ногами. Соответствующее видео быстро разлетелось по сети. Нападавшего уже нашли, а перед тем мэр Борис Филатов пообещал вознаграждение тому, кто сдаст контакты нападавшего.

Инцидент произошел утром, а уже через несколько часов задержать хулигана удалось инспекторам КП "Благоустройство города", сообщают в телеграмм-канале "ХД".

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Очевидцы сняли то, как пара ссорилась и в конце концов мужчина начал жестоко избивать женщину. Он с размаху ударил ее в голову, она беспомощно упала и осталась лежать посреди улицы.

В соцсетях пишут: нападавший разозлился, когда женщина начала оскорблять его мать.

Мужчина в Днепре со всего размаху ударил женщину ногой в голову – смотрите видео

Предупреждаем! Кадры содержат сцены насилия, что может шокировать. Кроме того, не видео присутствует нецензурная лексика (18+)

К нападавшему подошел мужчина и пытался сдержать его агрессию. В конце концов, он оставил женщину лежать посреди улицы и ушел. На своей странице в фейсбуке мэр Днепра Борис Филатов объявил, что даст вознаграждение тому, кто найдет обидчика. Филатов пообещал 25 тысяч гривен из собственного кармана тому, кто поможет идентифицировать нападающего и привлечь к ответственности.

Что говорят в полиции

Между тем полиция уже нашла мужчину: это сожитель пострадавшей, ему 32 года. Как отмечают в пресс-службе полиции Днепра, правоохранители уже внесли сведения и в ближайшее время вынесут правовую квалификацию действиям нападающего.



Полиция уже сама нашла нападающего

Что касается самой женщины – ее сразу доставили в больницу, чтобы наложить на лицо швы. После она предоставила показания против своего нападавшего.

Где произошел инцидент – смотрите на карте