Известный днепровский ведущий Александр Летичевский умер в больнице Днепра. Незадолго до этого он написал на своей странице в фейсбуке, что попал туда из-за коронавируса.

О смерти сообщил Игорь Рувинский. По его словам, Летичевский умер ночью 17 мая.

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Летичевский написал, что заболел еще 30 апреля. Это была его последняя публикация.

Как пишет "Открытый" мужчина наиболее был известен как ведущий радиопрограммы "Бородатые анекдоты".

Также многие пользователи фейсбука следили за его регулярными подборками анекдотов. Он их публиковал на своей странице. Кроме того, Александр печатался в газетах "Днепр вечерний" и "Наш город".

Незадолго после того, как мужчину госпитализировали, его жена Жанна сообщила, что тот попал в реанимацию.

Обратите внимание! В городе Загреб, являющемся столицей Хорватии 9 мая ушел из жизни ученый и дипломат Евгений Пащенко. Он заведовал кафедрой украинистики философского факультета Загребского университета.