Вытащили со дна 15-метрового колодца: на Днепропетровщине ГСЧС спасли щенка – фото
В Петропавловском районе Днепропетровщины спасатели достали песика со дна заброшенного колодца. Его глубина достигает 15 метров. Но это не единственный случай.
Источник:ГСЧС
Об инциденте сообщили службы спасения вечером 15 апреля. Говорилось о том, что он упал в колодец и срочно нуждается в помощи.
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Как происходило спасение щенка
- К колодцу на улице Горовой в поселке Самарское приехал экипаж ГСЧС.
- Спецслужащие определили глубину колодца и начали спасательную операцию.
- Они с помощью веревки и в аппарате на сжатом воздухе спустились к четвероногому и достали его на поверхность.
- Жизни и здоровью щенка уже ничего не угрожает.
- К спасению животного привлекли 4 чрезвычайников и 1 единицу спецтехники.
Спасенный пес в Петропавловском районе на Днепропетровщине / Фото ГСЧС
Похожие случаи: детали
Работники ГСЧС 16 апреля достали еще одного щенка в Покровском районе Днепропетровской области. Пес также упал на дно колодца, однако глубина ловушки достигала всего 5 метров.
Его спасли с помощью лестницы – один из работников ГСЧС спустился вниз и с помощью спасательной веревки поднял животное на поверхность.
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Спасенный пес в Петропавловском районе на Днепропетровщине / Фото ГСЧС
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