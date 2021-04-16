В Петропавловском районе Днепропетровщины спасатели достали песика со дна заброшенного колодца. Его глубина достигает 15 метров. Но это не единственный случай.

Об инциденте сообщили службы спасения вечером 15 апреля. Говорилось о том, что он упал в колодец и срочно нуждается в помощи.

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Как происходило спасение щенка

К колодцу на улице Горовой в поселке Самарское приехал экипаж ГСЧС.

Спецслужащие определили глубину колодца и начали спасательную операцию.

Они с помощью веревки и в аппарате на сжатом воздухе спустились к четвероногому и достали его на поверхность.

Жизни и здоровью щенка уже ничего не угрожает.

К спасению животного привлекли 4 чрезвычайников и 1 единицу спецтехники.



Спасенный пес в Петропавловском районе на Днепропетровщине / Фото ГСЧС

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Работники ГСЧС 16 апреля достали еще одного щенка в Покровском районе Днепропетровской области. Пес также упал на дно колодца, однако глубина ловушки достигала всего 5 метров.

Его спасли с помощью лестницы – один из работников ГСЧС спустился вниз и с помощью спасательной веревки поднял животное на поверхность.

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Спасенный пес в Петропавловском районе на Днепропетровщине / Фото ГСЧС