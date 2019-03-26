Добро существует. В Киеве хулиганы разбили гитару музыканту, за день в Facebook собрали на новую

В Киеве хулиганы разбили гитару 14-летнему музыканту, о чем его мама написала на Facebook, добавив, что пока денег на новый инструмент семья не имеет. Менее чем за сутки пост собрал несколько сотен комментариев с предложениями помочь, а к вечеру парень имел новую гитару.

Вечером воскресенья, 24 марта, на остановке возле станции метро "Нивки" компания подростков напала на 14-летнего парня, который возвращался с музыкального конкурса. Сам юный музыкант не пострадал, однако его гитару разбили.

Об инциденте написала мама мальчика. Она отметила, в частности, что в тот день ее сын получил свою первую музыкальную награду и возвращался домой полный впечатлений. Однако эти ощущения испортил досадный инцидент на остановке.

Спасибо Богу, что сын жив и невредим. Жаль ту группу подростков, которые поступают так. Больно, потому что купить гитару сейчас просто нет возможности. Страшно за наше будущее...

– написала женщина.

В комментариях к записи она отметила, что рядом были взрослые, однако за ее сына никто не вступился.

Однако, неожиданно для самой женщины, на ее текст откликнулось несколько сотен пользователей, среди которых - и известные музыканты, в частности Женя Галич и Александр Положинский. Люди предлагали "скинуться" на новую гитару для мальчика или отдать свои, которые им уже не нужны, "чтобы ребенок не разочаровалась в людях и продолжал заниматься любимым делом". В комментарии "пришли" и представители магазинов музыкальных товаров, которые готовы были предоставить скидку на инструмент.

Так, вечером в понедельник мальчик уже играл на новой гитаре, которую ему вручил певец Женя Галич.

"Спасибо за счастливые глаза сына, за приумноженное желание развиваться в игре на гитаре дальше. Спасибо всем, кто предлагал сбросить деньги на карту. Сегодняшний день перевернул многое в моей голове. После серии неудач я почувствовала силу человеческой доброты и взаимопомощи", - написала мама мальчика.