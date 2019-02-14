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      Дом Кошулинского: что известно о поместьях кандидата в президенты

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      Недвижимость Руслан Кошулинский - все о имениях кандидата в президенты Украины 2019
      Дом Кошулинского: что известно о поместьях кандидата в президенты / Коллаж 24 канала

      ЦИК завершила регистрацию всех 44 кандидатов на пост президента Украины. 24 канал продолжает рассказывать о недвижимости тех, кто будет бороться за кресло главы государства на выборах 31 марта. В этом материале читайте, где живет и какими земельными участками обладает кандидат от объединенных националистов, "свободовец" Руслан Кошулинский.

      19 ноября 2018 года Руслана Кошулинского выдвинули в качестве единого кандидата в президенты от националистических сил. Кандидатом на пост Президента Украины ЦИК зарегистрировала его 28 января 2019 года.

      Читайте также: Кто такой Руслан Кошулинский: биография кандидата в президенты

      Что известно о недвижимости Руслана Кошулинского

      Экс-заместитель председателя Верховной Рады, а ныне кандидат в президенты от партии ВО "Свобода" Руслан Кошулинский указал немного недвижимости во Львове. С подробной электронной декларацией кандидата можно ознакомиться на сайте НАПК.

      Кандидат внес в декларацию земельный участок площадью 334 квадратных метра и жилой дом площадью 235,4 квадратных метра во Львове, которым владеет с июля 2014-го. Правда, о его имении известно совсем немного.

      Журналисты редко наведывались домой к Кошулинскому. Домашними фото "свободовец"  изредка делится в своих соцсетях.

      Руслан Кошулинський із сином ймовірно на фоні власного будинку

      Руслан Кошулинский с сыном, вероятно, на фоне собственного дома // Facebook Руслан Кошулинский

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      Среди недостроев кандидат зарегистрировал гараж в 45 квадратов, теплицу площадью 41 квадратных метра и беседку площадью 18 квадратных метров.


      Беседка, гараж, дом и земельный участок – коротко о недвижимости Кошулинского

      Другое имущество кандидата

      Кошулинский, или же его жена Мария, имеет электрокар Nissan LEAF 2013 выпуска за 136 тысяч гривен и старенький "Запорожец" 1985 года выпуска.

      Читайте больше о Недвижимости кандидатов в президенты на выборах 2019

      Вы можете ознакомиться с главными датами выборов:

      Вибори Президента України 2019
      Главные даты президентских выборов 2019: инфографика

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      Автор: Елена Кандяк
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Недвижимость кандидатов в президенты Руслан Кошулинский Новости недвижимости Новости недвижимости Украины ВО "Свобода" Новости Львова е-декларирование
      Источник: 24 канал
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