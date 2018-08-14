Дональд Трамп запретил в правительстве пользоваться смартфонами Huawei и ZTE

Президент США Дональд Трамп запретил своим указом использовать смартфоны китайских брендов в Белом доме и других правительственных учреждениях.

Закон должен действовать в течение двух лет, пишет PhoneArena.

Трамп опасается, что аппаратное обеспечение от китайских компаний может быть угрозой безопасности.

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Так под запретом оказались смартфоны от Huawei, ZTE, а также ряд устройств от других китайских производителей.

При этом в Huawei заявили, что не согласны с мерами, направленными против них и их конкурентов, ведь правительство США не предоставило доказательств, которые оправдывали бы запрет.

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