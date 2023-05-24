Курская область – приготовиться к бессонной ночи: в сети распространяют интригующее фото
Источник:телеграмм-канал Сергея Стерненко
В Белгородской области произошли бои между оккупантами и российскими добровольческими формированиями. Вероятно, они перенесутся и на Курщину.
Об этом свидетельствует соответствующее фото, появившееся в сети 23 мая. Следует заметить, что в области и днем не было спокойно. В частности, в Курске вспыхнул мощный пожар на заводе.
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Вероятно, ночь на Курщине не будет спокойной
Активист и блогер Сергей Стерненко поздно вечером 23 мая обнародовал фото из Курской области, которое заинтриговало многих украинцев.
КурНР, спать сегодня не ложитесь,
– написал Стерненко.
В Курской области что-то происходит / Фото Сергея Стерненко
На фото можно увидеть военных у знака, указывающего на начало населенного пункта Гоголевка. По всей вероятности, в Курской области ночь не будет спокойной.
Стоит отметить, что в Минобороны Украины сообщали, что все события, которые на днях случились на территории России, – это внутренний кризис страны-террориста.
Курская область граничит с Сумщиной / Фото Сергея Стерненко
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Кратко о ситуации на Белгородщине и Брянщине
- Легион "Свобода России" совместно с РДК заявил о начале "освобождения" регионов страны-террориста от кремлевского режима. Они взяли под контроль села Козинка, Грайворон и Гора-Подол в Белгородской области. Местные власти сообщали о двух раненых мирных жителях.
- После "вторжения" добровольческих группировок россиян оккупанты объявили о начале плана "Эдельвейс" в Белгородской области. Он предусматривает сбор всех силовых структур России для проведения "антитеррористических действий".
- Интересно, что уже на следующий день, 23 мая, соответствующие меры приняли и по отношению к Брянской области, которая также ожидает "освобождения". Однако на официальном уровне об этом, конечно, не заявляли.
- Путинский приспешник Дмитрий Песков сообщил, что события в Белгороде вызывают "глубокие беспокойства". Однако, очевидно, не настолько, чтобы провести по поводу этой ситуации специальное заседание совбеза.