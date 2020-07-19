В Киевской области в поселке Немешаево произошла авария, предварительно с участием россиян.

Об этом сообщили очевидцы на странице dtp.kiev.ua в фейсбук.

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Как известно из сообщения, бус протаранил автомобиль Toyota, в котором находились граждане РФ. Далее он снес ограждение и вылетел на тротуар.

Автомобили получили сильные механические повреждения и это видно на видео. У автобуса и у легкового автомобиля сильно повреждена передняя часть.

Очевидцы аварии отметили, что информации о пострадавших нет, а на месте аварии работали полицейские. Причины ДТП будет устанавливать следствие.