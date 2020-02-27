В Киеве на Окружной смертельное ДТП: погибли двое мужчин – фото с места аварии

Вечером 27 февраля в Киеве на пересечении улиц Окружной и Газопроводной произошло смертельное ДТП. На месте погиб водитель одного из авто и его пассажир.

По предварительной информации, которую сообщает Информатор, Skoda поворачивала с Кольцевой на Газопроводную. В этот момент ехал внедорожник Audi, который протаранил машину во время маневра.

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От удара пассажира Skoda отбросило на несколько метров. Водителя Audi госпитализировали с травмой головы.

В комментариях в сети пользователи отмечают, что это очень неудобное место, на котором часто происходят аварии.

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