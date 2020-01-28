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      Смертельное ДТП с Соломией Островской: полиция ищет свидетелей

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      Соломия Островская погибла в ДТП 19 января / фото с фейсбука Соломии Островской

      Известная львовянка, владелица клиники эстетической медицины Genesis Соломия Островская погибла в ДТП на Житомирщине 19 января. Женщина возвращалась с горнолыжного курорта на собственном авто и столкнулась с грузовиком.

      Соломия Островская на своем Nissan Juke выехала на встречную полосу и врезалась в тягач "Volvo" с полуприцепом. Спустя почти десять дней после аварии полиция просит возможных свидетелей откликнуться.

      Советуем прочитать: Погибла Соломия Островская – биография известной львовянки и владелицы клиники Genesis

      В нацполиции просят откликнуться водителей, которые могли проезжать мимо и зафиксировать момент ДТП на регистратор.

      Если вы были свидетелями или очевидцами указанного дорожно-транспортного происшествия, проезжали мимо и имеете записи с видеорегистратора, просим обратиться непосредственно в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Житомирской области по адресу: г. Житомир, Старый Бульвар, 5/37 или позвонить по телефону (0412) 407-431 или по спецлинии "102",
      – говорится в заявлении полиции.


      Соломия Островская на Nissan Juke врезалась в грузовик / фото: npu.gov.ua

      Что известно о Соломие Островской?25-летняя львовянка, основательница и главный менеджер клиники Genesis Esthetic Clinic. В 2019 году получила награду на премии ТОП-50 успешных женщин Львовщины.

      Она также основала и руководила проектами WoW Conference, Mounirproducts.ua, Seamless1 UA. Высшее образование Островская получила на факультете международных отношений во Львовском национальном университете имени Ивана Франко.

      Реакция знаменитостей на гибель Островской

      Одной из первых на смерть Соломии Островской отреагировала украинская ведущая Ольга Фреймут. Они были подругами.

      "Ушла из жизни моя близкая подруга – Соломия Островская. Часть моего сердца ушла с ней. Не верю. Буду скучать до конца моих дней. Она была неземная, слишком идеальна, чтобы быть правдой. Сочувствую родным Соломии", – написала Фреймут на своей странице в инстаграме.

      Журнал RiaUkraine, который внес Островскую в список успешных женщин Львовщины, также выразил соболезнования ее родным и близким.

       

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Жертвы Новости Львова Новости Житомира
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