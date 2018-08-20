ДТП в Днепропетровской области: маршрутка перевернулась после столкновения с грузовиком

В понедельник утром, 20 августа, возле села Обуховка, на Днепропетровщине, грузовик протаранил автобус, после чего автобус перевернулся на бок на обочине трассы.

Об этом сообщает издание Depo.Днипро со ссылкой на пресс-службу Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области. ДТП произошло на трассе Н-31 "Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка". По предварительным данным пострадали 13 пассажиров. Читайте также: Лобовое столкновение под Киевом: 4 погибших, 3 пострадавших в тяжелом состоянии