Дунай вышел из берегов, в опасности жители прибрежной зоны Одесской области: есть фото

С пятницы, 23 марта, из-за таяния снега и значительных осадков вода в реке Дунай превысила критическую отметку и вышла из берегов. В плену холодной водной стихии оказались жители прибрежной зоны Вилково Килийского района Одесской области.

Об этом информирует отдел коммуникации полиции Одесской области.

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"На помощь местным жителям приехали сводные отряды полиции и Нацгвардии, развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", – говорится в сообщении.

Правоохранители ведут постоянный мониторинг ситуации на территории подтопления.

"Сейчас личный состав обеспечивает охрану публичного порядка около объектов, требующих первоочередной защиты в случае ухудшения ситуации. Также осуществляется усиленное патрулирование с целью своевременного выявления подтопленных и разрушенных участков дорог, а также мест, где движение транспорта полностью или частично заблокировано", – отметил начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.



Последствия наводнения в Одесской области



Последствия наводнения в Одесской области



Последствия наводнения в Одесской области