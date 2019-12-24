Душа моя лежит к другому: Мальский прокомментировал увольнение с должности главы Львовской ОГА
Уволенный президентом Владимиром Зеленским с должности председателя Львовской областной государственной администрации Маркиян Мальский сообщил, что возвращается к адвокатской практике, научной и дипломатической деятельности.
Маркиян Мальский поблагодарил за доверие президента Зеленского и жителей Львовщины, которые поддержали его кандидатуру при обсуждении. Об этом он написал на своей странице в фейсбук.
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Он также отметил, что на период его председательства пришлось немало испытаний, большинство из которых удалось урегулировать.
Среди таких проблем он, в частности, назвал:
- гибель людей в Дрогобыче при обвале дома,
- частые отключения электроснабжения на шахтах и потребность выплат задолженности по зарплатам,
- падение самолета с пятью жертвами,
- несвоевременный запуск отопительного сезона в Новом Роздоле и Новояворовске.
Что известно об отставке Мальского
Отметим, что сегодня Президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить глав Львовской и Закарпатской облгосадминистраций – Маркияна Мальского и Игоря Бондаренко. Такое заявление президент сделал на встрече Совета развития общин и территорий.
Как отметил Зеленский, он не увидел весомых результатов.
Что известно про Маркияна Мальского
Его Зеленский лично представил председателем Львовской ОГА в начале июля. Тогда Мальский отметил, что предложение ему возглавить Львовскую ОГА было определенной неожиданностью, поскольку планировал заниматься другой деятельностью.
Родился он в 1984 году. Окончил юридический и факультет международных отношений Львовского национального университета, а также Киевский национальный университет имени Шевченко, Институт Мировой Торговли в Швейцарии и Стокгольмский Университет в Швеции. Также он имеет степень кандидата юридических наук.
До того, как возглавить Львовскую ОГА, он был адвокатом и руководителем Западноукраинского филиала адвокатского объединения Arzinger. Специализировался на оказании юридической поддержки в инвестиционных проектах, а также разрешении споров. Раньше он еще работал юристом в группе международного арбитража в компании Freshfields Bruckhaus Deringer в Париже.
После Революции достоинства Мальский выиграл в публичном конкурсе на должность начальника ДФС в Львовской области, но отказался ее принять. Причиной отказа указал "расхождение в видении развития и целей службы после собеседования с Романом Насировым".
Кроме того, с октября 2016 года он был Почетным консулом Австрии в Львове.
По версии журнала "Новое время", в 2019 году в рейтинге самых влиятельных людей Львовщины Маркиян Мальский занял 11 строчку.
Среди громких событий, которые произошли за время его каденции, отметим силовой разгон митингующих в Сосновке на Львовщине. Активисты заметили вагоны с углем с надписью "Росийские Железные Дороги" и убеждали, что это российский уголь, и он, вместо украинского, пойдет на тепловые электростанции региона. Поэтому начали их блокировать. Сам Мальский говорил, что законных оснований для того, чтобы не допускать российский уголь на территорию Украины нет.
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