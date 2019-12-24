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      Душа моя лежит к другому: Мальский прокомментировал увольнение с должности главы Львовской ОГА

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      Маркиян Мальский / ГолосUA

      Уволенный президентом Владимиром Зеленским с должности председателя Львовской областной государственной администрации Маркиян Мальский сообщил, что возвращается к адвокатской практике, научной и дипломатической деятельности.

      Маркиян Мальский поблагодарил за доверие президента Зеленского и жителей Львовщины, которые поддержали его кандидатуру при обсуждении. Об этом он написал на своей странице в фейсбук.

      Актуально: Зеленский решил уволить глав Закарпатской и Львовской ОГА

      Он также отметил, что на период его председательства пришлось немало испытаний, большинство из которых удалось урегулировать.

      Среди таких проблем он, в частности, назвал:

      • гибель людей в Дрогобыче при обвале дома,
      • частые отключения электроснабжения на шахтах и потребность выплат задолженности по зарплатам,
      • падение самолета с пятью жертвами,
      • несвоевременный запуск отопительного сезона в Новом Роздоле и Новояворовске.

      Что известно об отставке Мальского

      Отметим, что сегодня Президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить глав Львовской и Закарпатской облгосадминистраций – Маркияна Мальского и Игоря Бондаренко. Такое заявление президент сделал на встрече Совета развития общин и территорий.

      Как отметил Зеленский, он не увидел весомых результатов.

      Что известно про Маркияна Мальского

      Его Зеленский лично представил председателем Львовской ОГА в начале июля. Тогда Мальский отметил, что предложение ему возглавить Львовскую ОГА было определенной неожиданностью, поскольку планировал заниматься другой деятельностью.

      Родился он в 1984 году. Окончил юридический и факультет международных отношений Львовского национального университета, а также Киевский национальный университет имени Шевченко, Институт Мировой Торговли в Швейцарии и Стокгольмский Университет в Швеции. Также он имеет степень кандидата юридических наук.

      До того, как возглавить Львовскую ОГА, он был адвокатом и руководителем Западноукраинского филиала адвокатского объединения Arzinger. Специализировался на оказании юридической поддержки в инвестиционных проектах, а также разрешении споров. Раньше он еще работал юристом в группе международного арбитража в компании Freshfields Bruckhaus Deringer в Париже.

      После Революции достоинства Мальский выиграл в публичном конкурсе на должность начальника ДФС в Львовской области, но отказался ее принять. Причиной отказа указал "расхождение в видении развития и целей службы после собеседования с Романом Насировым".

      Кроме того, с октября 2016 года он был Почетным консулом Австрии в Львове.

      По версии журнала "Новое время", в 2019 году в рейтинге самых влиятельных людей Львовщины Маркиян Мальский занял 11 строчку.

      Среди громких событий, которые произошли за время его каденции, отметим силовой разгон митингующих в Сосновке на Львовщине. Активисты заметили вагоны с углем с надписью "Росийские Железные Дороги" и убеждали, что это российский уголь, и он, вместо украинского, пойдет на тепловые электростанции региона. Поэтому начали их блокировать. Сам Мальский говорил, что законных оснований для того, чтобы не допускать российский уголь на территорию Украины нет.

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      63253
      Автор: Северин Трач
      Теги: Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины Новости Львова Назначения Зеленского
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