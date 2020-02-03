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      Двое блогеров упали в шахту, пытаясь снять видео

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      Двое блогеров сорвались в шахту / one.kr.ua

      В ночь на 3 февраля в Кривом Роге двое экстремалов-блогеров упали в вентиляционное отверстие заброшенной шахты. Они собирались спуститься вниз, чтобы снять видео.

      Около полуночи пятеро мужчин прибыли в шахты в Саксаганском районе. Об этом сообщает "1 Городской".

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      Двое из них спускались вниз и сорвались с высоты примерно 500 метров.

      На место прибыли спасатели. Они с разных сторон пытались добраться дк месту, куда упали люди. Спасатели приняли решение добираться до вентиляционного отверстия со стороны шахты "Артем-1".

      Зірвались у шахту
      Сорвались в шахту, когда снимали видео / Фото: Первый местный

      Тела погибших были подняты на поверхность около 6 утра. Одному из них было 36 лет, а второму – примерно 30-35. Остальные люди, которые были с ними, не пострадали.

      екстремали зірвались у шахту
      Спасатели достали тела в 6 утра / Фото: Первый местный

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Кривого Рога Криминальные новости Криминал
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