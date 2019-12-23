Двойное ДТП в Харькове: пострадали двое полицейских и 16-летний парень

В момент оказания медиками медицинской помощи 16-летним подросткам, в их сторону на большой скорости вылетел Volkswagen Touareg, который протаранил другой автомобиль. В результате ДТП пострадали три человека.

Медики оказывали помощь двум подросткам, пострадавшим в ДТП, сообщает полиция Харьковской области. Читайте также: На Киевщине мужчина обстрелял патрульных из ружья: объявлена спецоперация В то время, когда полиция устанавливала причины аварии, на большой скорости вылетел Volkswagen Touareg и врезался в припаркованный Daewoo Lanos. Второй автомобиль сбил медицинского работника и сотрудников патрульной полиции. Правоохранители выяснили, что водитель Volkswagen был пьян. Двойное ДТП в Харькове: пострадали двое полицейских и подросток / Фото: Нацполиция Правоохранители открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения.