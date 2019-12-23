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      Двойное ДТП в Харькове: пострадали двое полицейских и 16-летний парень

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      Двойное ДТП в Харькове / .npu.gov.ua

      В момент оказания медиками медицинской помощи 16-летним подросткам, в их сторону на большой скорости вылетел Volkswagen Touareg, который протаранил другой автомобиль. В результате ДТП пострадали три человека.

      Медики оказывали помощь двум подросткам, пострадавшим в ДТП, сообщает полиция Харьковской области.

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      В то время, когда полиция устанавливала причины аварии, на большой скорости вылетел Volkswagen Touareg и врезался в припаркованный Daewoo Lanos. Второй автомобиль сбил медицинского работника и сотрудников патрульной полиции. Правоохранители выяснили, что водитель Volkswagen был пьян.

      дтп харків постраждаліДвойное ДТП в Харькове: пострадали двое полицейских и подросток / Фото: Нацполиция

      Правоохранители открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения.

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      Теги: Полиция Новости Харькова Криминал
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