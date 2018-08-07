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Дырявая обувь Гарри и белье Меган: в сети заметили недостатки образов герцогов Сассекских

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Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри / Getty images

Недавний выход герцогов Сассекских привлек большое внимание пользователей сети. Люди заметили, что у принца Гарри была далеко не новая обувь, а очаровательная Меган Маркл случайно засветила кружевное белье.

Поклонники королевской семьи с нетерпением ожидали 4 августа. Все потому, что в этот день Меган Маркл впервые отпраздновала свой день рождения в статусе герцогини. И хотя люди ожидали, что во дворце проведут шумное празднование, супруги отправились на свадьбу близкого друга принца Гарри – Чарли Ван Страубензи.

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Для торжественного мероприятия Меган Маркл выбрала темное миди-платье с плиссированным низом в ярких оттенках. Свой look герцогиня дополнила изящной шляпкой и обувью на каблуках. В то же время принц Гарри надел классический костюм.

 

Хотя выглядели герцоги Сассекские эффектно и роскошно, в сети увидели курьезные детали их образов. В частности, на одном из фото, сделанных журналистами, видно, что верхняя пуговица платья Меган Маркл расстегнулась. Поэтому жена принца Гарри засветила кружевное черное белье, которое пикантно выглядело под платьем.

Меган затмила всех этой ошибкой в гардеробе, – написали пользователи сети.

Увидев этот недостаток, очаровательная Меган сразу исправила его, посмеявшись над конфузом.

 

 

Не обошли вниманием пользователи сети образ принца Гарри. Потомок королевской семьи надел изношенные туфли, в которых виднелась дыра на подошве. Да и здесь пользователи сети видели недоработки Меган, которая недосмотрела, что обувает ее муж.

 

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Курьезные новости Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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