Едва не устроили самосуд: мужчина в Харькове сбил ребенка на глазах у родителей и сбежал
В Харькове мужчина наехал на ребенка автомобилем. Это произошло возле станции метро.
Вечером 2 июля родители провожали детей в спортивный лагерь. Поэтому вблизи метро собралась небольшая группа людей. Мужчина проезжал мимо и наехал на ребенка. Он оказался иностранцем из Сирии. Об инциденте сообщили в местном телеграм-канале.
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Свидетели утверждают, что водитель пытался спрятаться в ближайшем кафе. Он там закрылся с друзьями. Однако полиция его задержала.
Толпа собралась большая. Кажется, если бы не копы, то над водителем устроили бы самосуд,
– пишут в местном телеграмм-канале.
Смотрите видео: возмущенная женщина кричит на водителя, который сбил ребенка
По словам очевидцев, мужчина выглядел нетрезвым. А у мальчика случился перелом ноги, сейчас его госпитализировали в больницу.
Смотрите видео очевидцев с места происшествия: