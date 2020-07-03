В Харькове мужчина наехал на ребенка автомобилем. Это произошло возле станции метро.

Вечером 2 июля родители провожали детей в спортивный лагерь. Поэтому вблизи метро собралась небольшая группа людей. Мужчина проезжал мимо и наехал на ребенка. Он оказался иностранцем из Сирии. Об инциденте сообщили в местном телеграм-канале.

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Свидетели утверждают, что водитель пытался спрятаться в ближайшем кафе. Он там закрылся с друзьями. Однако полиция его задержала.

Толпа собралась большая. Кажется, если бы не копы, то над водителем устроили бы самосуд,

– пишут в местном телеграмм-канале.

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По словам очевидцев, мужчина выглядел нетрезвым. А у мальчика случился перелом ноги, сейчас его госпитализировали в больницу.

Смотрите видео очевидцев с места происшествия: