Эксперт отметил существенный риск нового закона о валюте

Принятие закона о валюте делает украинское валютное законодательство более прогрессивным и повышает самостоятельность Национального банка.

Об этом в интервью "Громадському радіо" рассказал директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

Он пояснил, что Нацбанк станет более самостоятельным в принятии решений и сможет более оперативно реагировать на вызовы времени.

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Однако в то же время, по словам эксперта, растет концентрация рисков уже в самой деятельности Национального банка.

У нас в одном месте совмещенный центр надзора за банковской деятельностью (инфляционный центр) и регулятор валютного рынка. То есть, в одном месте принимаются не всегда прозрачные решения,

– рассказал Амелин.

По его словам, возможность преодолеть риски была, но она требует сложных изменений.

"Идеальная для Украины модель – разделение функций Национального банка. Одна организация отвечает за надзор, регулирование банковской системы, другая – отвечает за монетарное регулирование и инфляционное таргетирование. Тогда не было бы концентрации риска и была бы какая-то политика, которая позволяет снизить риски", – пояснил эксперт.

Он отметил, что главная проблема в том, что Нацбанк должен быть независимым институтом.

А у нас и Нацбанк, и глава НБУ, как правило, очень лояльны к президенту. По сути – доверенное лицо президента. Нацбанк же в свою очередь влияет на развитие экономики,

– пояснил Амелин.