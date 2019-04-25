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      Епифаний и Филарет освятили тысячи куличей для воинов на фронте: яркие фото и видео

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      В Киеве почетный патриарх Филарет и глава Православной церкви Украины Епифаний освятили куличи для воинов на передовой.

      25 апреля писанки из разных уголков мира собрали в резиденции патриарха Филарета, чтобы освятить и отправить украинским воинам на фронт. К миротворческой акции подключилась диаспора из Германии, Италии, Канады и еще 21 страны.

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      Святейший Патриарх Филарет после освящения призвал всех молитвой поддерживать наших защитников и их семьи. Военные заберут эти писанки и отправят в разные уголки, где наши ребята защищают Украину.

      філарет
      Филарет на освящении писанок для военных

      "Мы в группе офицеров выезжаем с этими подарками в район проведения ООС в город Славянск. Оттуда уже по спланированному маршруту – это Лисичанск, Покровское, Донецкая и Луганская области", – сказал начальник службы по вопросам военного духовенства Национальной Гвардии Украины Александр Издебский.

      філарет
      Писанки для бойцов ООС

      Святейший Патриарх Филарет призвал всех присоединяться к подобным акциям, ведь такой один маленький рисуночек согревает сердце нашего воина.

      філарет
      К акции присоединились разные страны мира

      24 апреля Филарет на территории Свято-Феодосиевского мужского ставропигиального монастыря освятил и передал 5 тысяч куличей для украинских воинов и еще 5 тысяч куличей для малообеспеченных.

      Смотрите освящение куличей на территории Свято-Феодосиевского мужского ставропигиального монастыря:

      В этот же день предстоятель украинской Православной церкви Епифаний также освятил куличи для воинов на передовой. Церемония освящения состоялась в Михайловском соборе в городе Киеве.

      Смотрите фото освящения куличей в Михайловском соборе:

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      Автор: Виктория Кутьина
      Теги: Новости Украины Пасха Религия Епифаний Операция Объединенных сил Война на Донбассе Филарет
      Источник: 24 канал
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