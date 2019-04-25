Епифаний и Филарет освятили тысячи куличей для воинов на фронте: яркие фото и видео

В Киеве почетный патриарх Филарет и глава Православной церкви Украины Епифаний освятили куличи для воинов на передовой.

25 апреля писанки из разных уголков мира собрали в резиденции патриарха Филарета, чтобы освятить и отправить украинским воинам на фронт. К миротворческой акции подключилась диаспора из Германии, Италии, Канады и еще 21 страны.

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Святейший Патриарх Филарет после освящения призвал всех молитвой поддерживать наших защитников и их семьи. Военные заберут эти писанки и отправят в разные уголки, где наши ребята защищают Украину.



Филарет на освящении писанок для военных

"Мы в группе офицеров выезжаем с этими подарками в район проведения ООС в город Славянск. Оттуда уже по спланированному маршруту – это Лисичанск, Покровское, Донецкая и Луганская области", – сказал начальник службы по вопросам военного духовенства Национальной Гвардии Украины Александр Издебский.



Писанки для бойцов ООС

Святейший Патриарх Филарет призвал всех присоединяться к подобным акциям, ведь такой один маленький рисуночек согревает сердце нашего воина.



К акции присоединились разные страны мира

24 апреля Филарет на территории Свято-Феодосиевского мужского ставропигиального монастыря освятил и передал 5 тысяч куличей для украинских воинов и еще 5 тысяч куличей для малообеспеченных.

Смотрите освящение куличей на территории Свято-Феодосиевского мужского ставропигиального монастыря:

В этот же день предстоятель украинской Православной церкви Епифаний также освятил куличи для воинов на передовой. Церемония освящения состоялась в Михайловском соборе в городе Киеве.

Смотрите фото освящения куличей в Михайловском соборе: