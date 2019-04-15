Еще два дополнительных поезда на Пасху "Укрзализныця" назначила благодаря опросу в Facebook

"Укрзализныця" назначила 2 дополнительных поезда во Львов по итогам опроса, который пресс-служба компании провела в соцсети Facebook.

В опросе на странице "Укрзализныци" в Facebook приняли участие более 2 тысяч респондентов, среди которых 320 пользователей проголосовали за дополнительные поезда именно во Львов.

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Это поезда – № 755/756 и № 211/212 сообщением Киев – Львов, сообщает пресс-служба компании.

Дополнительный поезд № 756 Киев – Львов отправится из Львова 26 апреля и 1 мая в 23:00, прибудет в Киев на следующий день в 05:50. Обратно поезд отправится 27 апреля и 2 мая в 00:15 и прибудет во Львов на следующий день в 05:47. Остановку будет делать только на станции Коростень.

Поезд № 211/212 Киев – Львов отправится из Киева 26 апреля в 12:10 и прибудет во Львов в 22:14. Обратно отправление 27 апреля в 01:28, прибытие в Киев на следующий день в 09:14. Поезд будет делать остановку на станции Шепетовка.

Кроме того, около 200 голосов украинцы отдали за назначение поездов в Ивано-Франковск.

В компании подчеркнули, что проведенный в социальной сети опрос не может считаться репрезентативными, но специалисты примут его во внимание во время последующих перевозок пассажиров.

Всего на пасхальные и майские праздники "Укрзализныця" уже назначила 23 дополнительных поезда и дополнительные рейсы 5 круглогодичным поездам. В частности, это поезда во Львов, Ковель, Ужгород, Черновцы, Хмельницкий, Жмеринку, Николаев, Одессу, Херсон, Днепр, Кривой Рог, Харьков, Покровск, Запорожье, Бахмут, Кременчуг, Шостку, Черкассы, Винницу и другие города,

– добавили в "Укрзализныце".

Ранее в компании анонсировали ряд дополнительных поездов на майские праздники. Подробнее с их направлением можно ознакомиться здесь.