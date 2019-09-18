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      Еще одна компания Коломойского пошла на мировую с НБУ

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      Еще одна компания Коломойского согласилась погасить долги по кредитам Приватбанка, – НБУ
      Еще одна компания Коломойского согласилась погасить долги по кредитам Приватбанка, – НБУ / Украинская правда

      Компания "Арлан", которая принадлежит Игорю Коломойскому, согласилась выплатить долги по кредитам рефинансирования. Их НБУ выдал "Приватбанку" до национализации.

      Это мировое соглашение утвердил Центральный апелляционный хозсуд, об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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      Пока в НБУ не сообщают о сумме, которую компания Коломойского заплатит согласно данному мировому соглашению. В то же время там отмечают, что эта сумма соответствует рыночной стоимости имущества, которое "Арлан" передал в залог Нацбанку.

      В 2018 году Нацбанк подал 148 исков против бывшего владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний – имущественных поручителей о взыскании около 10 миллиардов гривен,
      – пояснили в НБУ.

      Цель этих исков – обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые Национальный банк дал "Приватбанку» в период между 2008 и 2015 годами.

      "В целом иски направлены на погашение задолженности по пяти кредитным соглашениям", – говорится в сообщении.

      • 6 мая стало известно, что Национальный банк отсудил у компании "Арлан" недвижимость в Днепре. Олигархи подали апелляцию на это решение суда;
      • 28 августа компания Коломойского впервые решила заплатить по обязательствам перед Нацбанком: Хозяйственный суд Днепропетровской области утвердил мировое соглашение между НБУ и "Никопольским заводом ферросплавов" Коломойского.

      Игорь Коломойский уже заявил, в судебном споре о национализации "Приватбанка" готов пойти на мировое соглашение. Для этого, мол, есть "окно возможностей". Однако от требований компенсации за свои потери бизнесмен не отказывается.

      Что известно о национализации "Приватбанка"?
      Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – Коломойский и Боголюбов), решил национализировать крупнейший на украинском рынке банк. Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более 155 миллиардов гривен.

      Экс-собственники банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине и в иностранных юрисдикциях). Например, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка", в ответ на что Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.

      По состоянию на сейчас "Приватбанк" уже как государственный банк по размеру общих активов (более 500 миллиардов гривен) расположился на 1 месте среди 77 банков, которые работают в Украине.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Приватбанк НБУ Кредит Деньги
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