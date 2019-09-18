Еще одна компания Коломойского пошла на мировую с НБУ

Компания "Арлан", которая принадлежит Игорю Коломойскому, согласилась выплатить долги по кредитам рефинансирования. Их НБУ выдал "Приватбанку" до национализации.

Это мировое соглашение утвердил Центральный апелляционный хозсуд, об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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Пока в НБУ не сообщают о сумме, которую компания Коломойского заплатит согласно данному мировому соглашению. В то же время там отмечают, что эта сумма соответствует рыночной стоимости имущества, которое "Арлан" передал в залог Нацбанку.

В 2018 году Нацбанк подал 148 исков против бывшего владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний – имущественных поручителей о взыскании около 10 миллиардов гривен,

– пояснили в НБУ.

Цель этих исков – обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые Национальный банк дал "Приватбанку» в период между 2008 и 2015 годами.

"В целом иски направлены на погашение задолженности по пяти кредитным соглашениям", – говорится в сообщении.

6 мая стало известно, что Национальный банк отсудил у компании "Арлан" недвижимость в Днепре. Олигархи подали апелляцию на это решение суда;

28 августа компания Коломойского впервые решила заплатить по обязательствам перед Нацбанком: Хозяйственный суд Днепропетровской области утвердил мировое соглашение между НБУ и "Никопольским заводом ферросплавов" Коломойского.

Игорь Коломойский уже заявил, в судебном споре о национализации "Приватбанка" готов пойти на мировое соглашение. Для этого, мол, есть "окно возможностей". Однако от требований компенсации за свои потери бизнесмен не отказывается.

Что известно о национализации "Приватбанка"?

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – Коломойский и Боголюбов), решил национализировать крупнейший на украинском рынке банк. Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более 155 миллиардов гривен.



Экс-собственники банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине и в иностранных юрисдикциях). Например, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка", в ответ на что Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.

По состоянию на сейчас "Приватбанк" уже как государственный банк по размеру общих активов (более 500 миллиардов гривен) расположился на 1 месте среди 77 банков, которые работают в Украине.