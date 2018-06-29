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Есть огромная темная сторона украинского экспорта леса в Европу, – эксперт

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Есть огромная темная сторона украинского экспорта леса в Европу, – эксперт
Есть огромная темная сторона украинского экспорта леса в Европу, – эксперт / Эспресо

Парламент официально издал постановление о запрете экспорта украинского леса. Но несмотря на это, лес как вырубали, так и вырубают. Причем как в Карпатах, так и под Киевом.

Об этом в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" рассказал финансовый аналитик Сергей Фурса.

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Эксперт рассказал две стороны того, почему вырубают украинский лес. "Потому что официальный экспорт леса-кругляка был лишь малой долей той древесины, которая шла и идет с Украины – это светлая сторона экспорта", – отметил Фурса.

А есть огромная темная сторона. Потому что парламентским решением нельзя запретить контрабанду. Более того, очень часто, парламентские решения ее стимулируют. И побороть ее никак нельзя,
– сказал финансовый аналитик.

"Даже если посадить на границу в два раза больше силовиков, то в этом случае у вас в два раза быстрее начнут расти дворцы в районах границы и в два раза быстрее будут вырубать лес. Потому что теперь придется оплачивать взятки в два раза большему количеству мундиров", – добавил эксперт.

По официальным цифрам экспорт леса-кругляка в Украине в 2017 году составил всего 11 тысяч тонн, а на той же бумаге, только европейской, экспорт из Украины в 2017 году составил 477 тысяч тонн. И это только официальные цифры,
– отметил эксперт.

По словам Сергея Фурсы, контрабанду леса можно побороть только на границе. И добавил, что "в нашей стране важна не сила наказания, а его неотвратимость. Но у нас с этим проблемы".

Видео полного выпуска видеоблога Сергей Фурса "Финансовая грамотность" за 28 июня 2018 года

 

Теги: Новости Украины Коррупция Деньги Экспорт
Источник: 24 Канал
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