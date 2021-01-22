Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз должен продлить запрет на несущественные путешествия. Все из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса в мире.

Что сказала фон дер Ляєн

В условиях пандемии и связанных с ней ограничительных мер Евросоюза важно сохранить дееспособность общего рынка. Для этого следует существенно "демотивировать" любые несущественные путешествия. Об этом политик заявила 21 января во время пресс-конференции по итогам встречи глав стран ЕС, пишет Укринформ.

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Учитывая серьезную ситуацию, все путешествия, которые не связаны с острой потребностью, должны быть мощно демотивированы, как и те, что в пределах стран, так и трансграничные. Для нас важным является функционирование общего рынка. Чтобы он работал, все работники и товары должны спокойно пересекать границы. Для этого все несущественные путешествия должны быть ограничены,

– заявила фон дер Ляєн.

Она отметила, что такую практику следует ввести и для путешествий через внешние границы Евросоюза.

"В том, что касается внешних границ, – мы также предложим введение дополнительных мер безопасности. Для тех кто будет путешествовать из третьих стран в Европу с важной целью, мы будем требовать сделать тест еще до отправления", – сказала президент Еврокомиссии.

ЕС добавит на эпидемиологической карте стран новую зону

Для того, чтобы скоординировать ограничения на поездки, ЕС добавит на карту распространения коронавируса новую зону – темно-красную. Она будет обозначать те регионы, где вирус циркулирует на очень высоком уровне. Люди, которые будут прибывать из этих стран, должны будут пройти тест перед вылетом и отбыть 14-дневную самоизоляцию по прилету.

Обратите внимание! Сейчас границы Евросоюза для украинцев ограничены. На территорию ЕС могут въезжать только 7 категорий наших граждан. Среди них есть дипломаты, военные сезонные рабочие и тому подобное.