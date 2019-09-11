07:10
11 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИМПИЧМЕНТ УКРАИНА – НИГЕРИЯ APPLE ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лукашенко станет президентом США. РПЦ превращает воду в вино
      Вєсті Кремля
      22:56, 10 сентября
      Вести.UA: Чудеса равновесия Луценко. Катастрофическая реформа "Укрзализныци"
      Вєсті.UA
      19:46, 10 сентября
      Как "работник Офиса Президента" занимался квартирным рейдерством: эксклюзивное расследование
      ЦРУ
      09:00, 6 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ИМПИЧМЕНТ УКРАИНА – НИГЕРИЯ APPLE ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Ежечасно один украинец заканчивает жизнь самоубийством: статистика

      18 Читати новину українською
      Кто чаще всего совершает самоубийства
      Кто чаще всего совершает самоубийства / Newsweek

      Украина превышает среднемировые показатели по количеству самоубийств на душу населения. Мы попали в первую двадцатку стран мира по количеству суицидов, заняв 14 место.

      По данным Всемирной организации здравоохранения, каждые 40 секунд в мире происходит очередное самоубийство. В целом за год добровольно расстаются с жизнью почти 800 тысяч человек.

      Читайте также: Россия вошла в тройку лидеров по количеству самоубийств

      Стоит отметить, что эти цифры не учитывают попытки суицида. По оценкам ВОЗ, они происходят примерно в 20 раз чаще.

      В ВОЗ входят 183 страны, однако лишь у 38 из них существует программа по предотвращению суицидам на государственном уровне.

      Любая смерть – это трагедия для семьи, друзей и коллег погибшего. Но суицид можно предотвратить. Мы призываем все страны включить в свои национальные программы образования и здравоохранения проверенные стратегии по предотвращению самоубийств,
      – отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

      Кто чаще всего кончает с собой

      • Мужчины сводят счеты с жизнью чаще, чем женщины, в среднем в 1,8 раза. Интересно, что в странах с высоким доходом этот разрыв увеличивается почти в три раза.
      • Женщины убивают себя чаще мужчин лишь в пяти странах мира: Бангладеш, Китае, Лесото, Марокко и Мьянме.
      • Более половины всех самоубийств совершают люди до 45 лет.
      • Самоубийство – вторая по распространенности причина смерти среди подростков и молодежи в возрасте от 15 до 30 лет.
      • Количество самоубийств опережает количество насильственных смертей. Люди добровольно забирают свою жизнь чаще, чем невинные гибнут в результате терактов, войн, бытовых и криминальных убийств вместе взятых.

      Однако есть и положительные сдвиги – с 2000-го года в Европе количество самоубийств на душу населения сократилось почти на четверть.


      По количеству самоубийств в мире Украина заняла 14 место / инфографика 24 канала

      blog_ava
      Сколько стоят самые популярные подержанные авто в Украине: инфографика
      сегодня
      204
      Теги: Новости Украины Публикации Самоубийство Инфографика
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Ежечасно один украинец заканчивает жизнь самоубийством: статистика
      сегодня , 06:50 Ежечасно один украинец заканчивает жизнь самоубийством: статистика
      18
      Сборная Украины в напряженной игре против Нигерии вырвала ничью за две минуты: видео
      10 сентября , 23:31 Сборная Украины в напряженной игре против Нигерии вырвала ничью за две минуты: видео
      359
      Главные новости 10 сентября: Зеленский встретился с Коломойским, первая ссора и кнопкодав в Раде
      10 сентября , 23:06 Главные новости 10 сентября: Зеленский встретился с Коломойским, первая ссора и кнопкодав в Раде
      992
      iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max: характеристики и цена новых флагманов Apple
      10 сентября , 22:50 iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max: характеристики и цена новых флагманов Apple
      359
      Крым показал России ее место, вояки-убийцы и запах русского мира: новости Крымнаша
      10 сентября , 22:00 Крым показал России ее место, вояки-убийцы и запах русского мира: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1782
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук