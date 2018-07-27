"Файне місто"-2018: чем порадовали, поразили, а чем – разочаровали

В этом году фестиваль "Файне місто" в Тернополе посетили более 16 тысяч фестивальщиков. Это был действительно настоящий город – как по населению, так и по духу. Мы наслаждались атмосферой, музыкой, ощущением свободы и молодости изо всех сил. Хотя не обошлось и без замечаний. Так обо всем по порядку.

Что понравилось

Самый большой и жирный плюс – роскошный звук, на всех сценах. То есть то, ради чего все мы преимущественно на фестивали и едем – ради Музыки – не было скомкано, стерто или зафейлено плохими "звукачами", техникой или лажами. Низкий поклон ответственным! Здесь же еще один плюс – различные сцены на различные музыкальные вкусы. Каждый мог слушать именно то и тех, кто ему нравится.



16 тысяч прекрасных людей посетили "Файне місто"

Свои музыкальные впечатления мы вынесли в отдельную публикацию, поэтому это того стоит.

Общая организация фестиваля – на пять (за исключением маленького "минуса", о чем позже): локация большая и достаточно удобная, список хедлайнеров – вы же видели, впечатляет, да? При том что тайминг были соблюден почти идеально, как для фестиваля.



Фестивальницы "Файного" – лучшие!

Фестивальной публике на "Файному" – отдельная благодарность. Мы (и никто из нам известных) не стали фигурантами или даже свидетелями ни драк, ни краж. Зато видели много чувств – любви, нежности, драйва и просто симпатии от незнакомцев.



Фестивальные люди "Файного"

Отдельная фестивальная "летопись" написалась в процессе общения аккредитированных журналистов с охраной фестиваля. И хотя пресс-служба просила не выносить на широкую публику подробности, все же не удержусь и расскажу пару курьезов. Потому что для нас это даже не "минусы", а впечатление и настроение. Отдельные охранники не знали, что такое аккредитация. Иногда спрашивали: "Где бейджик?", в ответ на: "В этом году бейджики журналистам не давали" отвечали: "Да, я знаю". А самые вежливые и самые дружелюбные охранники, по отзывам коллег (и мы согласимся) – были на Dark-сцене. Спасибо, ребята!



Музика на Файному выключалась в 6 утра, а включалась в 7

Что огорчило

Слегка дискомфортными оказались несколько бытовых моментов – неудачные душевые кабинки, в которых не закрывались двери. Непросто также было пронести продукты на территорию палаточного городка. Дрова для приготовления еды выделили, а вот купить продукты на территории фестиваля – было не так просто, без выбора. И занести приобретенные вне фест продукты – это был квест и "осмотр с пристрастием". Фестивальная еда, которую продавали на месте – удовольствие для неприхотливых и неэкономных. Но здесь мы организаторов ни в чем не упрекаем – такой уж он есть, украинский фаст-фуд-сервис.



Быт – мелочи, главное – тусовка!

"Культурное" разочарование фестиваля лично для 24 канала – "открытый микрофон". Туда пускали всех желающих, и отдельные "таланты" читали такие "четверостишия", что ой. Извините, мы были в таком культурном шоке, что ни запомнить не смогли, ни снять на видео. Впрочем, вам же лучше. Потому что такое и врагу не пожелаешь.

Уставшие, но счастливые

Почему мы поедем в следующем году

Потому что мы кайфанули. Здесь без раздумий. Все наши "замечания" – на самом деле не так важны. В конце концов, нехорошее быстро забывается. А остаются радость, яркие воспоминания, искренние эмоции и желание "хочу ещё". До встречи на "Файному-2019". К слову, организаторы уже сообщили, когда встретимся – 25 июля следующего года.

Фото: Григория Дуброва

Видео: Мирослав Ксёнз