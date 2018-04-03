Фестивали за границей 2018: горячая подборка из Европы и США

Фестивальный сезон вот-вот стартует, потому пора определяться, куда ехать. Что интересного обещают в этом году для меломанов? Редакция 24 Канала собрала самые громкие фестивали-2018. Фестиваль за рубежом – это возможность услышать вживую любимую музыку, попутешествовать, завязать дружбу с людьми из разных стран, увидеть этот мир другими глазами. Вас ждут невероятные впечатления и воспоминания!

Международные фестивали в Европе

Начнем с более реалистичных вариантов. Добраться из Украины в Европу можно как самолетами, так и автобусами, поездами, BlaBlaCar и даже попробовать доехать автостопом. А если купить билет на сам фестиваль заранее, то сумма не такая уж и неподъемная. Итак, изучайте и выбирайте свой фестиваль на это лето.

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Sziget

Где: Будапешт (Венгрия)

Когда: 8-15 августа

Цена (по состоянию на сейчас): недельный билет – 300 евро, однодневный – 70



Sziget: хотя бы раз здесь должен побывать каждый

Наверное, самое громкое событие в музыкальной жизни Европы. Недельный драйв, сотни исполнителей, десятки новых знакомств, литры пива: фестиваль, посетители запомнят надолго.

Фестиваль организуют ежегодно с 1993 года. Кроме музыки, здесь есть сцены для других видов искусства: театра, цирка и т.д. Примерно половина посетителей приезжает из других стран. А палаточный городок является прототипом настоящего города! Здесь есть свои прачечные, почтовые отделения, банкоматы, множество заведений питания.

Кстати, на сцене Sziget выступали и музыканты из Украины. Среди них: ДахаБраха, Onuka, ТМНК и другие.

В этом году среди уже заявленных исполнителей: Arctic Monkeys, Gorillaz, Лана Дель Рей и много других. Больше информации здесь.

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Donauinselfest

Где: Вена (Австрия)

Когда: 22-24 июня

Цена (по состоянию на сейчас): бесплатно



Станьте одним из 3 миллионов посетителей

Donauinselfest считается крупнейшим музыкальным фестивалем Европы под открытым небом. Видимо, из-за того, что он бесплатный, в 2015 году организаторы установили рекорд по количеству посетителей. Так, за 3 дня в одной локации было собрано 3,3 млн посетителей! Достижение зафиксировано в Книге рекордов Гиннеса.

За 3 дня фестиваля звучит около 600 часов музыки. На 11 сценах происходит около 2 тысяч выступлений. Зрителям предлагают также множество других развлечений.

Фестиваль славится музыкой на все вкусы. Но будьте готовы и к публике "на все вкусы". Чего ждать от нынешнего феста – читайте здесь.

Open Air

Где: Гдыня (Польша)

Когда: 4-7 июля

Цена (по состоянию на сейчас): от 419 злотых на 4 дня фестиваля



4 дня незабываемых впечатлений

Сюда из Украины добраться будет легче. На масштабном фестивале, кроме музыки, посетителей ждут и другие культурные события: театральные представления, показы мод, инсталляции, показы фильмов.

Фестиваль проходит на территории военного аэродрома в бункерах, это дарит незабываемые впечатления от атмосферы. Рядом есть пляжи. Поэтому днем есть где расслабиться после ночных концертов.

В этом году уже заявлены выступления Depeche Mode, Massive Attack, Nick Cave and The Bad Seeds, Arctic Monkeys и других. Больше здесь.

Mad Cool Festival

Где: Мадрид (Испания)

Когда: 12-14 июля

Цена (по состоянию на сейчас): 3 дня – 150 евро, один день – 76 евро (есть и другие варианты)

Невероятный фестиваль Mad Cool Festival собирает всех любителей рок, поп и альтернативной музыки! Хотя фест состоится только в третий раз, он является одним из самых мощных в Европе.

В этом году на сцену фестиваля выйдут такие звезды как Queens of the Stone Age, Depeche Mode, Kasabian. Кто еще будет выступать? Узнавайте на официальном сайте.

Трехдневная вечеринка будет начинаться с ранних часов вечера и длиться до самого утра. Рай для меломанов со всего мира.

Музыкальные фестивали в США

Лететь на фестиваль в США – удовольствие не из дешевых. Но, если вдруг в этот период вы будет в Штатах, просто грех не побывать здесь на фесте. Мы собрали самые крутые.

Summerfest

Где: Милуоки

Когда: 27 июня – 8 июля

Цена: все зависит от дня и времени, в общем сейчас есть билеты в диапазоне от 14 до 100 долларов



11 дней, 11 сцен, тонны эмоций

Фестиваль с 50-летней историей! 11 дней, 11 сцен, более 800 выступлений, больше 900 тысяч посетителей. Вот что ждет меломанов со всего мира.

Summerfest – крупнейший американский фестиваль. Он объединяет все стили музыки от поп до рок, от кантри до электронной музыки. На площадках этого фестиваля выступают известные во всем мире исполнители. Кроме музыки, гостей ждут театральные показы в жанре комедии.

Фестиваль проходит на берегу озера, в парке. Если нет денег на отели, проживание в парке обойдется в 20 долларов. Подробно о фестивале на официальном сайте.

Еlectric daisy carnival

Где: Лас-Вегас

Когда: 18-20 мая

Цена (по состоянию на сейчас): от 355 долларов



Впечатляет!

Этот фестиваль состоится уже в конце мая. В городе вечного праздника – Лас-Вегасе. Фест уже далеко не новый, впервые он состоялся в 1990 году. Правда, в Лос-Анджелесе. Сейчас основная часть фестиваля проходит в Лас-Вегасе. Однако, параллельно действо происходит в Орландо, а также Европе, Азии и т.д.

Electric daisy carnival придется по вкусу всем любителям электронной, танцевальной музыки.

О всех днях фестиваля, а также его ответвлениях в других городах и странах – на официальном сайте события.

Electric Forest

Где: Мичиган

Когда: 21-24 июня, 28 июня – 1 июля

Цена: все очень зависит от типа билетов, все типы есть на официальном сайте



Это просто чудо, а не фестиваль

Не просто фестиваль, а настоящее чудо. Он проходит непосредственно в лесу, подсвеченном разноцветными огнями. Неоновый свет, феи, все вечеринки происходят ночью. Рядом прекрасная база отдыха с озером, аква-парком, полем для гольфа. Если, конечно, у вас хватит сил на дневные развлечения после ночи невероятных впечатлений.

Как вы догадались, музыка в основном электронная и jam band. Жить можно в кемпинге. Electric Forest меняет представление о том, какими должны быть музыкальные фестивали.

Пусть ваши летние фестивали будут полны драйва и приключений!