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Фигурант дела об убийстве журналиста Веремия Чемес пошел на сделку со следствием

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Обвиняемый по делу об убийстве Веремия Сергей Чемес пошел на сделку со следствием
Обвиняемый по делу об убийстве Веремия Сергей Чемес пошел на сделку со следствием / hromadske.ua

Обвиняемый в похищении и истязании активистов Евромайдана Сергей Чемес согласился на сделку со следствием.

По статьям о похищении и пытках евромайдановцев, препятствовании мирным собраниям и хулиганстве ему грозило до 10 лет лишения свободы.

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После того, как Сергей Чемес заключил сделку со следствием о признании вины по всем статьям, его приговорили к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Соответствующее решение принял Печерский районный суд Киева на заседании 3 сентября.

По Чемесу объявлен приговор: 3 года и 3 месяца реального заключения. Но учитывается его пребывание под стражей с 9 марта 2017 года. В дальнейшем Сергей Чемес будет сотрудничать со следствием и давать показания против Крысина, Бялая и других фигурантов,
– написала в Facebook вдова убитого журналиста Вячеслава Веремия Светлана Кирилаш.

Сергей Чемес был одним из "титушек", причастных к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия во время Майдана в 2014 году.

Координатором "титушек" был Юрий Крысин. 13 июня суд изменил ему условный срок на содержание под стражей сроком на 5 лет.

Теги: Новости Украины Титушки Евромайдан Судьи Расследования
Источник: 24 Канал
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