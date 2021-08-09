Мэр Днепра решил вступиться за Ярославу Магучих. Борис Филатов отметил, что фото Магучих с Ласицкене – это большая ошибка, но пообещал ей всестороннюю поддержку и помощь. Он также осудил травлю девушки.

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Ты выиграешь олимпийскую медаль. Тебя переполняют невероятные эмоции. Тебя 19-летнюю девушку, совсем ребенка, юную, глупую, такую, что вовсе не видит никакой жизни за бесконечными изнурительными тренировками. Ты делаешь фотографию,

– написал политик.

"Может даже не понимая в тот момент своей маленькой, но такой непростительной ошибки. И тебя начинают травить. Тысячи диванных "патриотов", которые сделали для своей страны в тысячу раз меньше, чем ты", – добавил мэр Днепра.

В Минобороны отреагировали на инцидент

В Министерстве обороны Украины уже отреагировали на объятия Магучих с Ласицкене. Ведь Ярослава является младшим лейтенантом ВСУ.

Теперь спортсменке предстоит встретиться с заместительницей главы Минобороны Анной Маляр для разговора.

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