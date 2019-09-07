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      Филатов выиграл пари у Зеленского: в Днепре открыли Центральный мост (фото)

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      Борис Филатов на Центральном мосту в Днепре
      Борис Филатов на Центральном мосту в Днепре / Соцсети

      В Днепре досрочно открыли Центральный мост, из-за которого в июле поспорили президент Владимир Зеленский и мэр города Борис Филатов. Тогда Филатов пообещал главе государства добровольно уйти в отставку, если его не отремонтируют до 14 сентября.

      Мост открыли в субботу, 7 сентября – то есть на неделю раньше крайнего срока пари. Об этом мэр Днепра сообщил у себя на Facebook-странице.

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      "Кто выиграл этот спор? Ее выиграл только Днепр. Город, который я так люблю. Его выиграли вы все, днепряне, мои земляки", – отметил он.

      Филатов также заверил, что никогда не держался за свое кресло и готов уйти в отставку, когда в городе появится новый аэропорт.

      Доброе рассветное утро, Днепр. Когда вы увидите это видео, то Мост уже будет открыт. ... Кто выиграл этот спор? Его...

      Опубліковано Borys Filatov  Пʼятниця, 6 вересня 2019 р.

      Отметим, что на мосту появилась и исталяция из арматуры, которая символизирует кресло мэра.

      "Каждый днепрянин может посидеть в моем кресле. На мосту. В кресле, на которое я поспорил. Потому что власть – это не слава и признание, а тяжелый крест", – подчеркнул глава Днепра.

      Центральний міст у Дніпрі
      В Днепре после капитального ремонта открыли Центральный мост


      Через Новый мост в Днепре поехали первые автомобили

      Почему Зеленский и Филатов заключили пари относительно моста

      Во время своего визита в Днепр президент Зеленский остался несколько недоволен тем, что Центральный мост в Днепре начали ремонтировать в 2017 году и до сих пор не завершили. Поэтому гарант решил заключить пари с Филатовым, что последний подаст в отставку, если мост до 14 сентября не откроют. Мэр Днепра на это ответил согласием.

      Что известно о Новом или Центральном мосте в Днепре?Открыли его в 1966 году. С тех пор мост существенно разрушился. В частности, на пешеходной части износилось покрытие – огромные дыры угрожают пешеходам если не провалом, то потерей вещей. Кроме того, возраст сказался и на ограждениях, опорах освещении, гидроизоляции, стойках опор и фундаменте, и это уже крайне опасно.

      В рамках капитального ремонта, который начали в 2017 году на мосту должны переделать электрические сети, мостовое полотно, навигационную сигнализацию, наружное освещение, контактные сети троллейбуса и тому подобное.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Борис Филатов Новости Днепра
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