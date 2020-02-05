ФЛП в Украине: как оплатить налоги через соцсети
Опендатабот создал возможность для ФЛП платить налоги через соцсети? чтобы упростить процесс и предотвратить ошибки.
Процесс уплаты налогов моментами запутанный из-за изменения реквизитов. Государственная казначейская служба имеет более чем 430 000 счетов для уплаты налогов. И они меняются каждый год.
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Такая система создает лишние сложности при уплате налогов. Так, только в январе 2020 более 270 000 предпринимателей уплатили налоги на уже несуществующие счета. Их закрыли в конце года, а предприниматели либо не узнали о новых реквизиты, или ошибочно использовали старые.
Мы считаем, что уплата налогов должна быть максимально простой: налоги должны поступать на единый счет, а предприниматели не беспокоиться о реквизитах и их изменение,
– отметил основатель Опендатабот Алексей Иванкин.
Новый сервис позволит предотвратить вписывания реквизитов и упростит процесс в целом. Деньги будут идти прямо на единственно правильный счет. Таким образом, отмечают инициаторы, предпринимателям не будет начисляться пеня за несвоевременную уплату.
Как оплатить налог через соцсеть?
- Для начала нужно выбрать соцсеть, которая для вас наиболее удобна: Telegram, Messenger, Viber.
- После этого в поиске нужно ввести OpenDataUA и добавить.
- Дальше нужно ввести свой ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) и отправить. После этого появится ряд функций: подать отчетность, платить налоги и получить выписку.
- Нужно сдать отчетность, а затем выбрать "Оплатить налоги" и ответить на несколько уточняющих вопросов от Опендатабота.
Что такое Опендатабот?Opendatabot — сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских захватов и контроля за бизнесом.