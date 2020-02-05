ФЛП в Украине: как оплатить налоги через соцсети

Опендатабот создал возможность для ФЛП платить налоги через соцсети? чтобы упростить процесс и предотвратить ошибки.

Процесс уплаты налогов моментами запутанный из-за изменения реквизитов. Государственная казначейская служба имеет более чем 430 000 счетов для уплаты налогов. И они меняются каждый год.

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Такая система создает лишние сложности при уплате налогов. Так, только в январе 2020 более 270 000 предпринимателей уплатили налоги на уже несуществующие счета. Их закрыли в конце года, а предприниматели либо не узнали о новых реквизиты, или ошибочно использовали старые.

Мы считаем, что уплата налогов должна быть максимально простой: налоги должны поступать на единый счет, а предприниматели не беспокоиться о реквизитах и ​​их изменение,

– отметил основатель Опендатабот Алексей Иванкин.

Новый сервис позволит предотвратить вписывания реквизитов и упростит процесс в целом. Деньги будут идти прямо на единственно правильный счет. Таким образом, отмечают инициаторы, предпринимателям не будет начисляться пеня за несвоевременную уплату.

Как оплатить налог через соцсеть?

Для начала нужно выбрать соцсеть, которая для вас наиболее удобна: Telegram, Messenger, Viber. После этого в поиске нужно ввести OpenDataUA и добавить. Дальше нужно ввести свой ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) и отправить. После этого появится ряд функций: подать отчетность, платить налоги и получить выписку. Нужно сдать отчетность, а затем выбрать "Оплатить налоги" и ответить на несколько уточняющих вопросов от Опендатабота.

Что такое Опендатабот?Opendatabot — сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских захватов и контроля за бизнесом.