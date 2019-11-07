Футбольные ворота убили студента-иностранца в Одессе

В Приморском районе Одессы на студента-иностранца упали футбольные ворота. От удара он погиб на месте.

По информации пресс-службы Нацполиции в Одесской области, парень вместе с одногруппниками играл в футбол на стадионе "Спартак".

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Стоя на воротах он решил подтянуться на них, те раскачались и упали прямо на него. От полученных травм юноша погиб на месте.



Погибший Сахетгелди Джумаев

По предварительной информации 23-летний Сахетгелди Джумаев родом из Туркменистана. В университете рассказывают о нем только хорошее. Говорят он был активен, не пропускал ни одного спортивного соревнования.

Очень хороший студент был. Очень хорошо учился, очень любили однокурсники его. Вел активную общественную жизнь. Участвовал во всех спортивных мероприятиях. Жаль, что его не стало по таким трагическим обстоятельствам,

– сказал проректор по международным связям университета имени Ушинского Антон Ананьев.

В полиции открыли уголовное производство по статье умышленное убийство с пометкой – несчастный случай. На время расследования стадион "Спартак" закрыли для посетителей.



Стадион закрыли на время расследования

"Это передвижные футбольные ворота. Они используются как для игр, так и для тренировок. В процессе тренировок они передвигаются совершенно по-разному. Поэтому мне не известно ни об одном стадионе у нас в городе, где предусмотрено крепление именно таких ворот", – объяснил директор коммунального предприятия "Стадион "Спартак" Михаил Частяков.