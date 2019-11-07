10:20
7 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля: Привилегии для алкоголиков в России. Путин летописец
      Вєсті Кремля
      21:49, 6 ноября
      Вести.UA: Порошенко охотится на Богдана. Лукашенко любит "Слугу народа"
      Вєсті.UA
      19:13, 6 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Футбольные ворота убили студента-иностранца в Одессе

      105 Читати новину українською
      В Одессе на студента упали футбольные ворота
      В Одессе на студента упали футбольные ворота / dumskaya.net

      В Приморском районе Одессы на студента-иностранца упали футбольные ворота. От удара он погиб на месте.

      По информации пресс-службы Нацполиции в Одесской области, парень вместе с одногруппниками играл в футбол на стадионе "Спартак".

      К слову: Украинец смертельно травмировался на фабрике в Польше: его затянуло в механизм

      Стоя на воротах он решил подтянуться на них, те раскачались и упали прямо на него. От полученных травм юноша погиб на месте.

      одеса ворота
      Погибший Сахетгелди Джумаев

      По предварительной информации 23-летний Сахетгелди Джумаев родом из Туркменистана. В университете рассказывают о нем только хорошее. Говорят он был активен, не пропускал ни одного спортивного соревнования.

      Очень хороший студент был. Очень хорошо учился, очень любили однокурсники его. Вел активную общественную жизнь. Участвовал во всех спортивных мероприятиях. Жаль, что его не стало по таким трагическим обстоятельствам,
      – сказал проректор по международным связям университета имени Ушинского Антон Ананьев.

      В полиции открыли уголовное производство по статье умышленное убийство с пометкой – несчастный случай. На время расследования стадион "Спартак" закрыли для посетителей.

      футбольні ворота трагедія одеса
      Стадион закрыли на время расследования

      "Это передвижные футбольные ворота. Они используются как для игр, так и для тренировок. В процессе тренировок они передвигаются совершенно по-разному. Поэтому мне не известно ни об одном стадионе у нас в городе, где предусмотрено крепление именно таких ворот", – объяснил директор коммунального предприятия "Стадион "Спартак" Михаил Частяков.

      blog_ava
      Октябрьский переворот: кровавые последствия для Украины
      сегодня
      7529
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Одессы Жертвы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "НІ!" батарейкам та акумуляторам на смітнику
      сегодня , 08:40 "НІ!" батарейкам та акумуляторам на смітнику
      Все про екологію 413
      Диджитализация поломанной страны
      сегодня , 08:04 Диджитализация поломанной страны
      Олена Трибушна 800
      Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      6 ноября , 10:00 Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      250
      "Шахтер" вырвал невероятную ничью у "Динамо", забив два гола в компенсированное время: видео
      сегодня , 07:58 "Шахтер" вырвал невероятную ничью у "Динамо", забив два гола в компенсированное время: видео
      Михайло Гема 1945
      Октябрьский переворот: кровавые последствия для Украины
      сегодня , 06:40 Октябрьский переворот: кровавые последствия для Украины
      Настя Сукач 7528
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук