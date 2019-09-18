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      Газпром снова будет зависеть от украинской газовой трубы

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      Польша вынудила ЕС нанести удар по газопроводу "Северный поток –1"
      Польша вынудила ЕС нанести удар по газопроводу "Северный поток –1" / TASS

      В минувшую субботу на сухопутном ответвлении газопровода "Северный поток –1" OPAL, проходящем по территории Германии, был начат процесс сокращения объемов поставляемого газа из России согласно требованиям европейской энергетической солидарности.

      Этот процесс по состоянию на утро понедельника уже привел к тому, что на крупнейшем в ЕС хабе TTF цена за 1 тыс кубометров превысила 170 евро, хотя буквально неделю назад варьировала в районе 130 евро.

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      Напомню, что сокращение поставок газа по трубопроводу "Северный поток – 1" началось после того как европейский суд запретил "Газпрому" использовать больше 50% объема сухопутной ветки OPAL. Ранее, согласно решению "Еврокомиссии" поставки российского газа по газопроводу могли осуществляться в объеме 90% от его мощности. Однако этот факт возмутил Польшу и именно она подала иск в суд Евросоюза, с требованием аннулировать данное решение Еврокомиссии, перечащее основам энергетической евросолидарности.

      Таким образом, что мы имеем в наличии?

      Да, рост цены на газ, ввиду сложившейся ситуации был неизбежен. Во многом эту ситуацию даже можно назвать шоковой для газового рынка ЕС, ведь речь идет о блокировании поставок более 12 млрд кубометров газа. С другой стороны, со временем эта нехватка будет компенсирована, а с учетом стремительной экспансии СПГ США, даже быстрее чем кажется. Но останутся последствия.

      Последствия в виде сокращения поставок и доходов самого "Газпрома", а так же возрастающая зависимость от ГТС Украины. Да-да, именно так. Ведь без украинской ГТС Россия не способна осуществлять свой годовой объем поставок газа в ЕС, а с учетом сокращения ее мощностей по ее же трубопроводам, зависимость от украинской трубы вырастает в разы.

      К теме: Верховный суд Европы принял решение, которое не позволит РФ прекратить транзит газа Украиной

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Публикации Новости Украины Новости политики Новости России Газпром Газ
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