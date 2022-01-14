В ГБР говорят, что адвокаты Порошенко пытаются политизировать судебный процесс

В Госбюро расследований заявили, что адвокаты Петра Порошенко пытаются политизировать судебный процесс. В частности говорится о заявлениях, которые имели целью придать делу "политическую окраску".

Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян заявила о том, что стоит оставить политику политикам, а факты – следователям. Соответствующее заявление обнародовали на брифинге 14 января.

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В ГБР заявили, что защита Порошенко пытается политизировать дело

Татьяна Сапьян вспомнила, что согласно законодательству, подозреваемый обязан прибывать по вызову к следователю, прокурору, следственному судье и в суд. В ГБР рассказали, что:

органы следствия ждут возвращения Петра Порошенко для проведения процессуальных действий;

для проведения процессуальных действий; уклонение пятым президентом от выполнения процессуальных обязанностей подозреваемого и от явки в суд, может расцениваться как один из рисков, что даст основания следственному судье для принятия решения "о применении более строгой меры пресечения".

В ведомстве заявили, что речь идет о соревновательном уголовном процессе, который четко регламентирован Уголовным процессуальным кодексом.

Сторона защиты, вместо реализации своих процессуальных прав, пытается провести процесс, перевести его в политическую плоскость и манипулировать общественным мнением,

– заверили в ГБР.

В ведомстве призвали защиту действовать исключительно в процессуальной плоскости.

Кстати, Петр Порошенко заявил, что вернется в Украину 17 января утром. В частности он прилетит в аэропорт "Жуляны" из Варшавы.

В ГБР и раньше заявляли, что из-за бегства Петра Порошенко за границу будут просить наиболее жесткую меру пресечения. Так как политик уклонился от явки в суд и "уехал в неизвестном направлении".

Сам Петр Порошенко приобрел билеты из Украины 17 декабря 2021 года. Перед тем ГБР возле парламента пыталось вручить политику подозрение. Однако он фактически скрылся на авто.

В ГБР заявили, что политик приобрел билеты уже после попытки вручения ему повестки, а не заранее, как уверяли адвокаты.

Коротко о деле в отношении Петра Порошенко

20 декабря Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. По данным следователей ГБР, в 2014 – 2015 годах Порошенко использовал свои полномочия, чтобы незаконно прекратить поставки угля из ЮАР и по требованию России он подписал контракт на поставки угля в Украину с оккупированных территорий Донбасса.

23 декабря 2021 года политика вызвали на допрос в ГБР. Однако он в видеообращении заявил, что вместо него придут адвокаты. Дело Порошенко называет сфабрикованным.

Защита политика – Илья Новиков и Игорь Головань – пришла в ГБР и заявила, что сделали это, чтобы начать диалог.

24 декабря СМИ написали, что Офис генпрокурора хочет арестовать Порошенко и назначить залог в размере 1 миллиарда долларов.

Печерский суд заявил, что не получал ходатайство о задержании Порошенко.

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