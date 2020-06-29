Государственное бюро расследований после масштабных наводнений начало массовые проверки незаконной вырубки лесов. Только за 27 – 28 июня сообщено о подозрении или направлено в суд обвинительные акты по меньшей мере по поводу 11 человек. Общая сумма убытков по этим делам составляет почти 7 миллионов гривен.

Ивано-Франковская область Первое дело касается работников Вороновского лесничества на Рогатинщине в Ивано-Франковской области, сообщает Государственное бюро расследований. Важно Вода медленно отступает: последние новости о наводнении в Западной Украине – фото, видео Детали дела: Правоохранители 27 июня сообщили о подозрениях работникам Рогатинского лесного хозяйства. Конкретное количество подозреваемых не уточняется.

Их подозревают в служебной халатности, которая повлекла тяжелые последствия. За это предусмотрено лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Сумма нанесенного государству ущерба оценивается в 1,9 миллиона гривен. Ровенская область: ГБР 27 июня направила в суд обвинительный акт по поводу ексдиректора одного из лесхозов в Ровенской области.

Его обвиняют в присвоении древесины еще в феврале 2018 года. За это ексдиректору грозит до 12 лет за решеткой.

Сумму ущерба оценивают в 600 тысяч гривен. Львовская область: В суд 28 июня направили обвинительный акт по целой преступной группе в составе 6 человек. Дело касается одного из лесхозов Львовской области.

Группу лиц подозревают в незаконной вырубке, а еще одного из них в превышении полномочий работника правоохранительного органа. Различным участникам группы грозит от 5 до 10 лет заключения.

Сумму ущерба, который нанесли государству, оценивается в более 1,2 миллиона гривен. Закарпатская область: ГБР 28 июня также направила в суд обвинительные акты в отношении двух работников государственного лесхоза в Закарпатской области.

Их обвиняют в служебной халатности, которая повлекла тяжелые последствия. Обоим грозит до 5 лет за решеткой.

Сумма нанесенного ущерба оценивается в 3 миллиона гривен.

Результаты проверки на Прикарпатье / фото ГБР