ГБР встретило Порошенко во время прохождения паспортного контроля
Источник:24 канал
Петр Порошенко вернулся 17 января на территорию Украины. Но при прохождении паспортного контроля возникли определенные трудности.
Бывший лидер Украины проходил паспортный контроль вместе со своей супругой. Этим же рейсом в Украину вернулись и другие нардепы.
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Примечательно, что украинские нардепы прошли контроль очень быстро. В отличие от Петра Порошенко. Пограничники забрали паспорт пятого президента и долгое время не отдавали его.
Пограничники забрали паспорт Порошенко: смотрите видео
Порошенко встретили следователи ГБР
Во время прохождения пограничного контроля к Порошенко пришли представители Государственного бюро расследований. Они заявили, что производят процессуальные действия. Заметим, что другие нардепы, прибывшие тем же рейсом, что и Порошенко, пытались помешать сотрудникам ГБР.
Прямо перед окошком с пограничниками возникла толкучка. Нардепы и сторонники Порошенко всеми возможными способами мешали представителям ГБР. В конце концов, паспорт бывшему лидеру Украины все-таки отдали, и он вышел в зал ожидания к журналистам.
Только в течение 15 минут правоохранители, переодетые в форму пограничников, пытались не допустить меня на территорию Украины. Они забрали мой паспорт, объясняя это тем, что должны установить мое лицо,
– сказал обвиняемый в госизмене Порошенко.
Он уже традиционно назвал это политическим давлением и заявил, что сейчас следует обращать внимание на рост угрозы России. А дела против него Порошенко, вероятно, хочет оставить на втором плане.Обратите внимание! Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии террористическим организациям. Фигурантом этого дела также является и кум Путина Виктор Медведчук, который в последние месяцы находится под домашним арестом.
По словам лидера "Европейской солидарности", ситуацию удалось решить исключительно потому, что в составе пассажиров рейса было большое количество журналистов.
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Заметим, что следователи ГБР еще 17 декабря 2021 года пытались вручить Петру Порошенко повестку о вызове. Однако политик фактически сбежал от следователей. 6 января Госбюро расследований заявило, что Петр Порошенко купил билет на самолет уже после вручения повестки о вызове в ГБР для проведения процессуальных действий.
В чем обвиняют Порошенко
- По версии следствия, Порошенко в 2014-2015 годах использовал свои полномочия главы государства, чтобы незаконно прекратить поставки угля из ЮАР. Зато подписал по требованию России договор на поставку угля в Украину с оккупированных территорий Донбасса.
- 23 декабря нардеп не явился по вызову. Он записал видеообращение, в котором сообщил, что находится за границей и вернется в середине января 2022 года.
- 6 января появилась информация о том, что Печерский райсуд наложил арест на имущество Порошенко. По информации "Слідства.Інфо", политик перед арестом имущества переписал корпорацию Roshen на своего сына.
- В то же время Порошенко убежден, что его не арестуют, потому что для этого якобы нет оснований. В целом же он считает дело против себя политизированным и называет это давлением на оппозицию.