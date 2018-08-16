Гендиректор Xiaomi показал, как выглядел первый смартфон компании

16 августа 2011 года китайская компания Xiaomi представила свой первый смартфон. Поэтому сегодня генеральный директор компании Лей Дзюнь опубликовал фото этого первого смартфона.

Снимок появился в китайской соцсети Weibo.

В продажу устройство поступило в октябре 2011 года. Экран имеет диагональ 4 дюйма. Работало устройство на 2-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon MSM8260 с частотой процессора 1,5 ГГц.

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Устройство получило гигабайт оперативной памяти и 4 ГБ флэш-памяти. Емкость аккумулятора была 3000 мАч.

К тому времени смартфон стоил 1999 юаней (около 4300 гривен).

Так виглядел первый смартфон Xiaomi

"Сегодня день рождения первого мобильного телефона Xiaomi, 16 августа 2011 года, мы выпустили первый мобильный телефон Xiaomi. В одно мгновение прошло 7 лет", – написал СЕО Xiaomi.

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