Геноцид в Украине: зачем 18-летний львовянин убил советского дипломата

И пока украинцы умирали от голода – мир молчал. То ли потому, что свои преступления советская власть тщательно скрывала, то ли потому – что это было миру выгодно. Ведь украинское зерно во время Голодомора советы сотнями тонн вывозили за границу. И только единицы любой ценой пытались донести правду. О них узнавали корреспонденты 24 канала.

Он лишил жизни одного, чтобы спасти миллионы. 18-летний студент львовянин Николай Лемик убил советского дипломата. Произошло это в здании, где при Польше находилось советское консульство. Все, чтобы привлечь внимание к страшному голоду в Украине. На этот шаг тогда согласились многие ОУНовцы, но выбрали его, потому что был несовершеннолетним: по польским законам это спасало Николая от смерти.

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"Была команда ему: не оказывать сопротивление полиции, а сдаться, чтобы был процесс громким. Между прочим, его защищал ряд адвокатов из разных политических сил. Даже те, которые были оппонентами к ОУН", – рассказал историк Игорь Гаврилов.

Лемика приговорили к пожизненному заключению, однако в 1939 году ему удалось сбежать, но не от смерти. В 1941 году лидера восточной походной группы ОУН расстреляли сотрудники немецкой спецслужбы. На родине Лемика – Галичине его чествуют, как национального героя, слагают о нем песни.



Чествование Лемика на Галичине

Лемык был не единственным, кто пытался сообщить миру, что украинцев мучают голодом. Митрополит Андрей Шептицкий написал пастырское послание "Украина в предсмертных судорогах", информируя Ватикан.

А британский корреспондент Гарет Джонс, рискуя жизнью, проник в украинские села. И поведал миру в своих статьях о голодной смерти крестьян. Чтобы подобного не случилось, Сталин приказал депортировать всех иностранных журналистов.



Гарет Джонс

Советы делали все, чтобы скрыть геноцид. Когда информация "пробивалась" через границы, устраивали показуху. "Прислали два вагона гусей на станцию ​​Здолбунов. И говорили: "Слушайте! И у нас рай в колхозе! У нас все есть! Что вы говорите?". А люди умирали миллионами", – сообщил историк Игорь Гаврилов.

Историк Василий Марочко всю жизнь изучает тему голодомора. Рассказал, что о том, что украинцы пухли от голода, знали все. Об этом говорили на заседании лиги наций осенью 33-го, но мир молчал. Предпочитали покупать дешевое зерно в Союза и делать вид, что не знают о голоде.

Норвежский премьер Мовинкель говорил: "Давайте помогать!". Но делегация Великобритании и Франции отказалась. Знал Гитлер! Не случайно он дал тысячу марок для организации "брюггер ин нот" – помощь этническим немцам, колонистам в Украине,

– заявил руководитель Центра исследований геноцида украинского народа Василий Марочко.

О том, что голод 1933 года искусственный – на весь мир заявил американец Джеймс Мейс. Ученый объявил это на Международной конференции в Тель-Авиве в 82-м. Мейса пригласили в Комиссию Конгресса, которая исследовала этот вопрос и в 1988 году Конгресс издал трехтомный отчет. Среди выводов: голод направлен на уничтожение украинцев.

Он приводит в своем рапорте конгрессу письма крестьян к Рузвельту, которые попадали в его руки, где было написано, что мы умираем,

– объяснила писательница, исследовательница голодомора Наталья Дзюбенко-Мейс.

"Потомок уничтоженного племени чероки, Мейс, воспринимал трагедию украинцев как собственную", – рассказала его жена Наталья. Познакомились, потому что оба изучали тему голодомора. Он приехал в Киев в начале 90-х и продолжил собирать свидетельства до самой смерти в 2004 году.

"Люди специально приезжали к нему в Киев. Бабушки его обступали, меня прогоняли, говорили: "Мы это скажем только профессору Мейсу", – вспомнила писательница и исследовательница голодомора Наталья Дзюбенко-Мейс.

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В наследство американец оставил украинцам исследования, а еще научил зажигать свечу в окне. По разным подсчетам от голода умерли от 4,5 до 7 миллионов украинцев. Украинский парламент признал голодомор геноцидом только в 2006 году. К такому же выводу пришли и еще в 15 странах мира.

Смотрите видео с главными фактами о Голодоморе в Украине:

Что известно о Голодоморе в Украине?

Акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП (б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Это привело к смерти от голода 3 миллионов 941 тысячи человек.



Голодомор был вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства СССР и УССР во главе с Иосифом Сталиным. Был рассчитан на подавление украинского национально-освободительного движения и физическое уничтожение части украинских крестьян.