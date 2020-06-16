Герб украинской столицы на самом деле принадлежит частному лицу, а не общине города Киева. Александр Качура собирается обращаться в полицию.

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура в фейсбуке написал, что герб принадлежит бывшему сотруднику Киевской областной госадминистрации Соломинскому Юрию Анатольевичу.

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По словам депутата, об этом свидетельствуют данные из реестра авторских прав 2006 года.

За последние десятилетия у Киева отобрали не только каштаны, парки, гектары бесценной земли и исторические здания, но и даже герб,

– заметил Качура.

Политику неизвестно, как герб Киева стал частной собственностью, но он хочет это выяснить, поэтому обратится к правоохранителям.

В то же время Александр Качура добавил, что это не единственный герб столицы Украины. Есть еще один, утвержденный решением Киевсовета от 18 апреля 1995 года. На нем тоже архангел Михаил с огненным мечом и овальным щитом.

Но власти города почему-то не использует этот герб, а тот, который принадлежит частному лицу,

– написал нардеп.

Интересно, что Соломинский в любой момент может предъявить Киеву многомиллионные претензии за незаконное использование его авторских прав. Качура допускает, что именно таким мог быть первоначальный план.