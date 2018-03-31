Глава Apple не против, чтобы пользователи смотрели порно на iPhone

Глава компании Apple Тим Кук рассказал, что не имеет ничего против того, чтобы пользователи смотрели на iPhone или iPad порнографические ролики.

Об этом пишет businessinsider.com.

По его словам, его совсем не беспокоит тот факт, что владельцы iPhone или iPad используют встроенный браузер для просмотра фильмов для взрослых.

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Как известно, такая позиция кардинально отличается от мнения предыдущего лидера корпорации Стива Джобса. Последний относился к порнографии очень негативно. Однажды он написал одному из покупателей, в Apple считают своим моральным долгом защитить iPhone от подобных роликов.

"Те, кто хочет смотреть порно, могут купить себе Android", – написал тогда Джобс.

При этом Тим Кук относится к этому явлению значительно лояльнее.